Covid-19 en España y el mundo hoy | Estado de Alarma, restricciones y toda la actualidad sobre el coronavirus

22:45 FRANCIA SUPERA LOS 40.000 FALLECIDOS



El Ministerio de Sanidad francés ha informado este sábado de 306 nuevas muertes por coronavirus en hospitales las últimas 24 horas, con lo que en total el país acumula 40.169 fallecimientos. A nivel de contagios, el boletín incluye 1.748.708 casos confirmados en total tras sumar 86.855 nuevos positivos en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario de contagios. Hasta 27.660 muertes corresponden a decesos ocurridos en hospitales, según el boletín, que incluye además una tasa de positivos del 20,6 por ciento en las pruebas de la última jornada.

El dispositivo de Policía Local comprueba el cierre de establecimientos y el cumplimiento de las restricciones de movilidad nocturna.#Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/GPBUeVq0ez — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 6, 2020

Andalucía registra este sábado 7 de noviembre 55 muertes por coronavirus Covid-19, después de que el viernes y el jueves se sumaran 60 fallecidos cada día --mayor cifra en la segunda ola--, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabilizan 4.993 casos, ligeramente superior a los 4.627 de la víspera pero inferior a los 5.600 positivos del sábado de la semana pasada que es récord de contagios de esta segunda ola.Estas 55 muertes son ligeramente inferiores a las 60 defunciones sumadas el viernes y el jueves, que son la mayor cifra de la segunda ola. La provincia de Granada es la que ha sumado más decesos, con 18 muertes, seguida de Sevilla con diez. Por debajo de la decena de defunciones figuran el resto de provincias nueve en Córdoba, ocho en Jaén, cinco en Málaga, tres en Cádiz y una en Almería y Huelva.El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, cree que las tasas de casos de Covid-19 que se están registrando a lo largo de la presente semana en dicha comunidad autónoma evidencian una situación de "estabilización", con una tasa este sábado de "545 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días".Así lo ha destacado en rueda de prensa en Córdoba, donde ha presentado el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021 en referencia a su Consejería, señalando, respecto a la evolución actual de la pandemia del coronavirus en esta comunidad que la mencionada tasa, aunque está en el puesto 12 de toda España, se sitúa "por encima de la media" del país (527), de ahí que Aguirre haya llamado a la "precaución".Un total de 46 municipios andaluces nunca han registrado un caso de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, siendo Almería la provincia que cuenta con más municipios en los que no se ha detectado jamás un positivo, mientras que en Cádiz el Covid-19 ha afectado a al menos un habitante de todas sus ciudades y pueblos. Además, los 46 municipios en los que no se ha detectado Covid-19 en ningún momento, otros 59 municipios llevan 14 días sin casos de la enfermedad por lo que un total de 105 no cuentan con casos activos de coronavirus, según la información consultada por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.Los municipios almerienses que no han registrado casos de coronavirus son: Alboloduy, Alcudia de Monteagud, Alicún, Benitagla, Lucainena de las Torres, Ohanes, Olula de Castro, Santa Cruz de Marchena, Senés, Turrillas, Velefique, Chercos, Cóbdar, Laroya, Suflí y Paterna del Río.En Málaga la decena de municipios en la que el coronavirus no ha entrado nunca son: Canillas de Albaida, Comares, Salares, Totalán, Atajate, Benadalid, Faraján, Jubrique, Júzcar y Pujerra. De su lado, los nueve municipios onubenses sin ningún caso de Covid desde el inicio de la pandemia son Berrocal, Cañaveral de León, Cumbres de Enmedio, La Granada de Río-Tinto, Hinojales, La Nava, Villanueva de las Cruces, Arroyomolinos de León y Zufre.En la provincia granadina nunca se han detectado contagios en Almegíjar, Carataunas, Cástaras, Juviles, Lentegí, Lobras, Pampaneira, Polícar. Entre los 278 habitantes de El Madroño (Sevilla), los 355 de El Guijo (Córdoba) y los 615 de Carboneros (Jaén) tampoco se han detectado afectados por coronavirus desde el inicio de la pandemia.El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reúne este domingo al comité técnico-científico que asesora al Gobierno autonómico para evaluar la situación de la pandemia en el territorio y determinar nuevas medidas. Tras el fin del toque de queda ese mismo día, Moreno ha indicado días atrás que no descartaba ningún escenario, manteniendo su postura de implantar medidas más estrictas si no mejoran los datos y el confinamiento domiciliario como "última opción".En concreto, este viernes señaló que la posibilidad de cerrar los negocios de hostelería y de restauración para tratar de frenar los contagios está "sobre la mesa" y que se tomará una decisión el domingo con motivo de la reunión del comité técnico-científico que asesora al Ejecutivo.El Servicio Andaluz de Salud, dentro de su 'Estrategia de Salud Móvil' ha puesto en marcha la aplicación 'HemoPer', una app sencilla y práctica que permite a los profesionales sanitarios obtener información sobre cuándo y cómo manejar los fármacos antiagregantes y anticoagulantes durante el proceso perioperatorio y en situaciones de sangrado y cirugía urgente.'HemoPer' añade, dada la situación de pandemia actual, la funcionalidad denominada 'HemoPerCovid-19' para el uso de medicamentos antitrombóticos en pacientes afectados por el virus, ya que estudios recientes y publicaciones científicas diversas confirman la presencia de coagulopatía en algunos de las personas contagiadas, ha informado la Consejería de Salud por medio de una nota.Alemania registró en las últimas 24 horas un nuevo récord de infecciones diarias, el tercero consecutivo, al notificar 23.399 casos, informó este sábado el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia. La cifra de nuevos contagiados sigue a los 21.506 identificados el viernes y a los 19.990 del jueves. El anterior máximo eran los 19.059 del 31 de octubre, hace una semana. En comparación, el pico de la primera ola fueron los 6.294 casos registrados el 28 de marzo.El Ministerio de Sanidad ha notificado 22.516 nuevos casos de coronavirus, 9.150 de ellos confirmados en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia se eleva a 1.328.832, y la de muertos a 38.833, 347 más, y, por segundo día consecutivo, se ha consignado más de 300 muertes, ya que ayer jueves se registraron 368 decesos.Según los datos facilitados a Sanidad por las comunidades, Madrid vuelve a situarse en el primer puesto en contagios, con 1.744 nuevos positivos confirmados en las últimas 24 horas, seguida del País Vasco, con 1.240; de Aragón, con 973; y de Cataluña, con 855.