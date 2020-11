Lopetegui, el valor del triunfo y su palo a LaLiga por los horarios: "No tiene ningún sentido"

Aliviado por un triunfo tan sufrido como valioso, más allá del discreto juego de su equipo ante Osasuna, Julen Lopetegui mostraba su felicidad tras el encuentro y destacaba lo mucho que hubo que trabajar para dejar los tres puntos en Nervión, admitiendo que el cansancio de la Champions y el competir cada tres días está afectando a los suyos en LaLiga.

"Son tres puntos importantes. Llevábamos tres derrotas seguidas sin merecerlo, haciendo muchas cosas para no perder e incluso para ganar algunos de esos partidos. Esta semana hemos ganado dos partidos complicados en tres días ante dos buenos rivales y eso nos hace estar más contentos. Compatibilizar Liga y Champions no es fácil y hemos superado a un Osasuna que nos ha apretado bien, que venía de 8 días de descanso. Hemos tenido que trabajar mucho, picar piedra, no cometer errores y esperar nuestro momento", señaló el vasco en los medios del club.

Además, el técnico nervionense no se mordió la lengua y criticó que LaLiga fijase su partido un sábado, menos de 72 horas después de medirse al Krasnodar, cuando se podría haber jugado mañana domingo: "Me cuesta mucho entenderlo, no encuentro ninguna justificación posible. No tiene ningún sentido. Hoy tenemos tres lesionados. Tienen que cuidar al futbolista, que es el artista de esto, no se puede matar a la gallina de los huevos de oro. Cuando se puede, hay que intentarlo, y lo decimos ahora tras el partido. Antes puede parecer una excusa, pero eso no puede pasar, estoy enfadado. Hay que preservar la igualdad de la competición. Los futbolistas no son máquinas".

En este sentido, Lopetegui no quiso avanzar el estado de esos tres jugadores que acabaron tocados: "Hay que esperar a las pruebas, parece que Navas y Acuña pueden tener algo muscular y también En-Nesyri ha tenido algunos problemas".

Por último, el ex seleccionador se congratuló de no encajar después de varios partidos sin conseguirlo, algo que el pasado curso fue clave durante la temporada: "Siempre es importante mantener la puerta a cero, te permite seguir en el partido el día que no estás acertado y no perder".