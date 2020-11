Polémica por las líneas del VAR en el segundo gol de Messi

Como sucediera ante el Real Madrid, Manuel Pellegrini ha vuelto a quejarse por la aplicación del VAR en la derrota del Betis ante el Barcelona, centrando especialmente sus críticas en la acción del segundo penalti pitado en contra de su equipo, por unas manos de Mandi, levemente despegadas de su cuerpo, que le costaron además la roja al central argelino con media hora por delante.



"El VAR es aplicable al fútbol en la medida que se aplique con los fallos garrafales del árbitro. Digo lo mismo que dije hace dos años en Inglaterra, que dije tras el partido ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hoy hay un remate en el que Mandi tiene los brazos pegados y el árbitro lo ve así y no lo cobra. Pero sí lo hace el VAR de arriba. El VAR está para si cobra penalti y es fuera del área o si hay un fuera de juego unos metros adelantado. Está para resolver injusticias pero no para rearbitrar todo lo que el árbitro ve. Si el árbitro cobra él el penalti y expulsa a Mandi no puedo decir nada. Pero el árbitro está al lado, lo ve y no lo cobra y por eso tengo que reclamar", explicó el técnico chileno.



Pero la polémica va más allá. Pellegrini no se detuvo en la acción que supuso el 4-2 del Barça y que acabó con todas las esperanzas de un Betis que había conseguido recortar distancias por medio de Loren pese a jugar con un hombre menos. Según las líneas oficiales trazadas por el VAR, Messi se encontraba en dicha acción en posición legal, al romper el fuero de juego Bartra, que marcaba por el centro a Braithwaite.



Sin embargo, el estadista Fran Martínez, a través de su cuenta de Twitter @LaLigaenDirecto, muestra una imagen Messi sí se encuentra en posición ilegal cuando Sergi Roberto le da el pase de tacón, explicando que en el frame de la imagen VAR la pierna del lateral azulgrana aún no ha golpeado el balón y por eso está quieto, por lo que incide en que hay que observar el frame en la que el balón deja de estar en contacto con el pie del asistente.



Desde luego, no es noticia que no exista unanimidad en lo que a las líneas del VAR se refiere. Y en el caso del Betis llueve sobre mojado.







?????? ?????? CLARÍSIMO fuera de juego de Leo Messi en el gol del Barcelona que el VAR dio como válido. El @RealBetis vuelve a verse perjudicado. pic.twitter.com/28PN49uTCg — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) November 7, 2020