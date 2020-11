Covid-19 en España y el mundo hoy | Estado de Alarma, restricciones y toda la actualidad sobre el coronavirus

19:00 LOS CONTAGIOS DAN UNA PEQUEÑA TREGUA EN ITALIA



Los contagios por coronavirus en Italia siguen aumentando y en las últimas 24 horas suman 32.616 casos, una cifra alta, pero que supone un ligero respiro después de tres jornadas consecutivas de récord diario de positivos.

El boletín publicado este domingo por Protección Civil italia recoge además 331 nuevas muertes para un total de 41.394 decesos y 935.104 casos de contagio confirmados desde el inicio de la pandemia.

?? El presidente @JuanMa_Moreno preside la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto. ? pic.twitter.com/VbC9DImiIu — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) November 8, 2020

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acaba de anunciar las nuevas medidas para atajar el coronavirus, cuya segunda ola está arrasando la comunidad, así como el resto de España y Europa.De esta forma, las actuales limitaciones se prorrogarán un día más, ya que expiraban este lunes, para dar más tiempo de adaptación a las que llegan: cierre perimetral de toda Andalucía, incluyendo todos sus municipios, por lo que no habrá distritos sanitarios de los que se pueda salir o a los que se pueda entrar. Desde la madrugada del lunes al martes, sólo se podrá hacer por causas justificadas y documentadas.El cierre perimetral de la comunidad se prolonga hasta el lunes 23 de noviembre, ampliando el toque de queda una hora por cada extremo: no se podrá circular desde las 22:00 a las 07:00. Los colegios seguirán abiertos, mientras que las clases de la Universidad serán telemáticas, salvo las prácticas.Desde este martes, toda actividad no esencial cerrará a las 18:00 horas, siendo las medidas más exigentes en Granada, que se encuentra, según Moreno, en "una situación muy delicada, con casi 1.200 casos por cada 100.000 habitantes". Allí, se clausura toda la actividad comercial no esencial hasta nueva orden, "una decisión dura y difícil", pero "necesaria para evitar el colapso sanitario".Todas estas medidas se revisarán cada dos semanas, si no hubiera que hacerlo antes por el aumento significativo de contagios. Para seguir esta crisis sanitaria, se habilita la web 'mapacovid.es'.Los hospitales andaluces vuelven a registrar este domingo 8 de noviembre su segunda jornada de disminución de su presión asistencial con 46 pacientes ingresados por coronavirus Covid-19 menos en 24 horas y baja la cifra de 3.151, de los que 455 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), 33 más que la víspera y 17 más que los registrados en el pico máximo del pasado 30 de marzo.Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.Las llegadas de viajeros a los aeropuertos andaluces se han reducido entre enero y septiembre de este año en un 70,9 por ciento respecto a las mismas cifras de 2019, un descenso que ha sido más acusado en las procedentes desde aeródromos internacionales, que han caído un 74,7 por ciento.En los nueve primeros meses de 2020 han llegado a los aeropuertos de Andalucía 3.485.055 viajeros, lo que supone casi 8,5 millones de pasajeros que en el mismo periodo del pasado año, según refleja un informe elaborado por el Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía (Saeta) a partir de datos de Aena.La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha alertado hoy de la alta tasa de fallecimientos en las residencias debido a la covid-19, y apunta que , según datos de la Junta, entre 1 al 6 de noviembre fallecieron 106 personas, y que la cifra total desde que comenzó la pandemia asciende a 961 personas.En todo el mes de octubre, según ha informado en FOAM en un comunicado, fallecieron 214 personas en las residencias de mayores, y advierte de que en los primeros seis días de noviembre ya han fallecido prácticamente la mitad que en 31 días de octubre, 106, lo que "duplica" también el número de fallecimientos diarios.Un nuevo estudio de la Universidad de Saskatchewan (Canadá) ha evidenciado que el rendimiento en el ejercicio y los niveles de oxígeno en sangre y en los músculos no se ven afectados en el caso de personas sanas que llevan una mascarilla durante entrenamientos intensos.Se ha cuestionado si el uso de la mascarilla durante el ejercicio vigoroso podría comprometer la absorción de oxígeno o aumentar la respiración de dióxido de carbono, lo que conduce a una condición (hipoxia hipercápnica) en la que el aumento de dióxido de carbono desplaza el oxígeno en la sangre.El Gobierno andaluz, encabezado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne este domingo con el comité de expertos para evaluar la situación de la pandemia en Andalucía y determinar, en víspera del final del toque de queda, la puesta en marcha de nuevas medidas sin que se descarte ningún escenario en función de los datos epidemiológicos. El adelanto del toque de queda a las 19:00 o 20:00 horas parece que será una de las nuevas medidas