Maradona pasará una noche más hospitalizado pero su alta es "inminente"

Leopoldo Luque, el médico que trata a Diego Maradona, afirmó este martes que el astro del fútbol recibirá el alta de manera "inminente", aunque esta noche todavía la pasará en el hospital donde está ingresado desde hace más de una semana.



"El alta de Diego es inminente, hoy no se va, pero va a ser pronto, la reunión de la familia fue muy positiva", afirmó Luque en declaraciones a los medios en la puerta del hospital bonaerense donde se encuentra Maradona.



El exfutboolista fue ingresado el lunes de la semana pasada por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al someterlo a exámenes se le diagnosticó un hematoma subdural y al día siguiente fue operado.



En los últimos días el actual entrenador del Gimnasia y Esgrima de La Plata mostró su intención de irse del hospital, pero Luque aún no lo veía preparado, pese a la "evolución muy favorable" respecto a "la cirugía y el cuadro de abstinencia" que presentaba.



"Antes había tenido ganas de irse, pero este es otro cuadro, este es otro contexto, otro cuadro clínico: un paciente ya con mucha coherencia nos pide el alta", aseveró Luque.



Los médicos han interpretado que la abstinencia que afronta Maradona es al alcohol y no a las drogas, con las que tuvo problemas en el pasado.



En la actualidad, las personas cercanas a Maradona y el equipo que trata su salud están preparando una casa en la que el campeón del mundo de México 1986 continuará su recuperación.



"Estamos ordenando el lugar que lo va a recibir, que va a ser una casa ordenada para su recuperación", agregó.



Luque destacó como "algo muy importante" el hecho que Maradona ha tenido "todo el apoyo" de su entorno.



"Todos buscando el mismo objetivo, que es la mejoría de Diego", recalcó.



En intervenciones pasadas durante la semana, Luque señaló que Maradona toma fármacos para varias patologías y para corregir sus problemas de sueño, aunque considera que su situación no corresponde a "un cuadro de adicción".



"En principio no lo juzgo como un cuadro de adicción, es un paciente que vive en extremos, que cuando él quiera va a dejar de hacer eso que le hace mal, no tengo la menor duda, todavía no se logra convencer a él que deje de hacer eso", dijo en esa ocasión.