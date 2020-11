Covid-19 en España y el mundo hoy | Estado de Alarma, restricciones y toda la actualidad sobre el coronavirus

22:00 ESPAÑA EXIGIRÁ PCR NEGATIVA A LOS VIAJEROS TRAS LA RECOMENDACIÓN EUROPEA

España exigirá a partir del próximo 23 de noviembre a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo y cuyo destino final sea nuestro país una PCR negativa realizada 72 horas antes para poder entrar, un requisito que, según el Gobierno, se adopta tras la recomendación europea emitida el pasado 13 de octubre.

Una medida que no se había adoptado en España -a diferencia de otros países europeos como Italia o Francia- y que esta tarde ha comunicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras la reunión, las autonomías que lo habían solicitado desde hacía meses -como es el caso de Madrid, Canarias o Baleares- han celebrado la decisión, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado.



20:00 SANIDAD REPORTA MÁS DE 40.000 MUERTOS POR COVID-19 DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

El Ministerio de Sanidad ha contabilizado este miércoles 19.096 nuevos positivos de coronavirus, que elevan la cifra total a 1.417.709, con una incidencia acumulada de 514 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el número de fallecidos se eleva a 40.105, 349 de ellos notificados en las últimas 24 horas.

Según los datos notificados a Sanidad por las comunidades autónomas, la presión hospitalaria en toda España por la covid se sitúa en el 16,79 %, mientras que un 31,78 % de las camas UCI está ya ocupada por enfermos de coronavirus, el mismo porcentaje de los dos últimos días.

Por autonomías, Madrid es la que más nuevos positivos ha diagnosticado en las últimas 24 horas, con 1.742, lo que supone 783 nuevos casos más que ayer. En Cataluña se han reducido los casos diagnosticados en las últimas 24 horas, con 456 casos menos, es decir, 1.458 nuevos positivos. Le siguen País Vasco, con 1.267 casos; Aragón, con 804, Andalucía, con 616, y Asturias, con 518. En la última semana, han muerto 1.241 personas con coronavirus en España, la mayor parte en Andalucía (215); Castilla y León (183) y Aragón (174) y Asturias (124).

??#Sevilla capital | Datos #10Nov

??Últimos 14 días: 3737 nuevos casos (@IECA_Andalucia)



Desde el inicio de la pandemia #Covid19 (@saludand)

??14739 casos confirmados

267 fallecidos #DEP

4507 casos curados

??9965 aún sin curar

??El virus sigue entre nosotros. No te la juegues pic.twitter.com/Foz70ZoR9Q — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 11, 2020

La Comisión Europea ha dado este miércoles 'luz verde' al acuerdo que ha alcanzado con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech que los Estados miembros puedan comprar hasta 300 millones de dosis de su futura vacuna contra COVID-19, que según ambas compañías tiene una eficacia superior al 90 por ciento.El colegio de comisarios ha aprobado dicho contrato, que será firmado en los próximos días. En concreto, abre la puerta a los Estados miembros para adquirir 200 millones de dosis de la futura vacuna una vez sea autorizada y da la posibilidad de solicitar 100 millones de dosis adicionales.Los hosteleros de Sevilla han pedido este miércoles al Ayuntamiento hispalense la aprobación de ayudas directas y la exoneración de las tasas de veladores, basura y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y sobre Actividades Económicas. La Asociación de Hosteleros de Sevilla, que se sumará mañana a la manifestación convocada a nivel nacional, ha extendido dicha petición a los ayuntamientos de la provincia, ya que la situación es "igual de crítica" en el resto de municipios.La patronal recoge de esta manera la propuesta para debate y aprobación en el pleno municipal presentada por el Grupo Popular en la que se reclama un Plan Especial de Rescate de la Hostelería, cuantificado en 7 millones de euros, según explica la asociación en un comunicado.Andalucía ha registrado en las últimas veinticuatro horas 62 fallecidos por coronavius y 3.380 nuevos contagiados por la enfermedad, según los datos elaborados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en colaboración con la Consejería de Salud y Familias. Con estas nuevas víctimas, la cifra de fallecidos en la comunidad desde que empezó la pandemia se sitúa en 3.072.Por su parte, los contagiados por coronavirus por pruebas PCR y test de antígenos se cifran en 180.309, un 1,9 % más que hace un día, según los mismos datos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días en Andalucía es de 552,8 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la registrada ayer, que era de 563,3.La mayor tasa de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) de casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes de los últimos catorce días se registra en la provincia de Granada, con 1.104; le sigue Jaén, con 823; Córdoba, con 594 y Sevilla, con 582.El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla va a empezar a realizar autopsias clínicas de personas fallecidas por la Covid-19 y, de este modo, participa junto al Reina Sofía de Córdoba, en un estudio multicéntrico nacional que pretende lograr un conocimiento estrecho de los mecanismos patogénicos de la enfermedad.El objetivo del citado estudio es mejorar el diseño de estrategias clínicas y terapéuticas de sus complicaciones, así como mejorar el pronóstico de pacientes con Covid, según informa en un comunicado. Para ello, el hospital sevillano ha concluido una reforma de su sala de autopsias para adecuarla al nivel de bioseguridad requerido. El proyecto ha estado supervisado por la subdirección de Ingeniería y Mantenimiento y ha sido aprobado por la Inspección de Trabajo.Las fuerzas del orden francesas van a reforzar los controles para que se cumpla el confinamiento en vigor desde el 30 de octubre y el Gobierno no prevé una relajación de las restricciones como esperaban algunos comerciantes. El secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Marc Fesneau, confirmó este miércoles los signos dados por otros miembros del Ejecutivo en el sentido de que "por ahora" los comercios que no se consideran esenciales no podrán abrir."Comprendo la desesperanza de los comerciantes", indicó Fesneau en una entrevista a la emisora de radio France Info en la que repitió que el cierre de esos establecimientos no se decidió tanto por el hecho de que se consideren inseguros sino "para evitar desplazarnos más de lo que es necesario".Alemania registró en las últimas 24 horas un total de 18.487 nuevos infectados por coronavirus, una cifra claramente por debajo de los máximos de la semana pasada, pero 261 muertes, el mayor número desde el 22 de abril. Según el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 139,1 casos por cada 100.000 habitantes.20 millones de dosis para inmunizar a 10 millones de personas en España a comienzos de año. El Gobierno le ha puesto este martes números a la euforia por el anuncio de la gran efectividad de la avanzada vacuna de doble inyección contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Pfizer, aunque luego ha pedido cautela.Si ayer fueron las bolsas las que acompañaron con fuertes subidas el cambio de expectativa sobre la pandemia, tras una comunicación sin demasiados detalles, hoy han sido los gobernantes los que han querido cuantificar la esperanza frente a la escalada de contagios y la sucesión de muertes y restricciones.