La llamada del Sevilla al Recre

Mucha ha sido la polémica desde que el pasado viernes se conmemorara en la Base Aérea de Tablada el CXXX aniversario de la celebración del primer partido de fútbol disputado en España entre dos clubes, siguiendo las reglas de la Football Association. Un histórico encuentro que tuvo lugar el 8 de marzo de 1890 y que enfrentó al Sevilla FC y al Huelva Recreation Club en el antiguo Hipódromo de Tablada, cuyos terrenos ocupaban parte de lo que hoy es la citada base aérea.

La celebración contó con la presencia de la planta noble del Sevilla FC

Una actuación que no hizo más que avivar la polémica y que invitó a diversos políticos de la provincia de Huelva a subirse al carro en redes sociales ante el supuesto peligro que corría el decanato del Recreativo de Huelva por parte del Sevilla FC, que marca los orígenes de su actual club en 1890.

La teoría conspiratoria gestada más allá de la A-49, lógicamente, se cae por su propio peso en el mismo momento en el que se da por bueno 1889 como año de fundación del Recreativo (un año antes) y en la propia placa que se destapa en Tablada se reconoce al conjunto onubense como "decano del fútbol español". Unos detalles aparentemente nimios en Huelva que no han sido suficientes para evitar que se levantara toda la polvareda que se ha venido repitiendo a lo largo de la última semana.

Un auténtico sinsentido al que el Sevilla FC, como entidad, quiso dar respuesta de forma oficial, tal y como ED ha podido conocer de manera directa. En concreto, desde Nervión se pusieron en contacto telefónico con la entidad blanquiazul, algo que hizo el propio presidente José Castro, descolgando el teléfono para llamar a su homólogo en Huelva, Manuel Zambrano, quien se ausentó del acto al que estaba invitado.

La intención, según fuentes del club hispalense, no era otra que hacerle ver a Zambrano que desde la entidad blanquirroja no había intención alguna de poner en duda el hecho de que el Recreativo, como club, fuera el pionero en el fútbol nacional. Una supuesta guerra que para los nervionenses carece tanto de sentido como desde el mismo momento en el que siempre le han reconocido al Recre su decanato cuando el Sevilla FC, de manera oficial, ha realizado algún tipo de acto o declaración pública.

La explicación, al parecer, no debió resultar demasiado convincente a Zambrano, quien, en su papel de presidente del Recreativo, no sólo no apareció por Tablada, sino que, además, se encargó de filtrar la conversación por Huelva como una muestra del enfado sevillista por el desplante del Recreativo al acto en sí. Es decir, un argumento más para reforzar la supuesta guerra de fundaciones vivida en torno a ambos equipos a lo largo de esta semana y un decanato, el del Recreativo, supuestamente en entredicho por el Sevilla FC... Llegados a este extremo, sólo hace falta leer la placa destapada en Tablada para comprender que se trata de una lucha contra molinos de viento.