Covid-19 en España y el mundo hoy | Estado de Alarma, restricciones y toda la actualidad sobre el coronavirus

20:30 EL GOBIERNO BAJA EL PRECIO MÁXIMO DE MASCARILLAS UN 25%, HASTA LOS 0'72 EUROS

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha acordado reducir un 25 % el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, que no podrá superar ahora los 0,72 euros, para tratar de garantizar el acceso de la población a estos productos de protección. El nuevo precio, que incluye el IVA del 21 % y el impuesto de recargo equivalente, se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera, según ha informado el Ministerio de Sanidad este jueves. Dicha Comisión, órgano colegiado del Ministerio de Sanidad del que forman parte varios ministerios y las comunidades autónomas, ya acordó en abril un precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas de 0,96 euros. Pero ahora ha fijado este nuevo después de revisar los precios de mercado actuales de las mascarillas quirúrgicas en España, tanto en grandes superficies, como en oficinas de farmacia y venta "online" para así garantizar la libre competencia por debajo del precio máximo fijado y para asegurar que el acceso a ellas se hace en condiciones económicas no abusivas. 19:00 FERNANDO SIMÓN PIDE NO LLAMARSE A ENGAÑO: PESE A LA ESTABILIZACIÓN, LA SITUACIÓN ES MALA

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha insistido este jueves en que se está produciendo una estabilización o ligero descenso en la transmisión del coronavirus pero ha pedido no llamarse a engaño porque la situación sigue siendo complicada.



Sanidad lleva entre siete y diez días observando una estabilización o ligero descenso de la transmisión del virus que esperan que se traslade ahora a los hospitales y desciendan los ingresos.

Fernando Simón comenzó la rueda de prensa para informar de la evolución de la pandemia señalando que la situación es "muy complicada" y que la incidencia acumulada (casos por cada cien mil habitantes) se sitúa en 504, "muy por encima" de los umbrales de riesgo alto marcados por la Unión Europea.

16:15 FRANCIA PIDE A LA UE UN PROTOCOLO COMÚN PARA LOS TEST A LOS VIAJEROS

Francia, que no impone pruebas de covid-19 a los viajeros que aterrizan procedentes de otros países europeos, quiere conseguir una armonización de las reglas en la UE y está extendiendo los test de antígenos en los aeropuertos. Fuentes del Ministerio de Transportes indicaron este jueves que su voluntad es que la Unión Europea establezca una lista común de países desde los que habría que presentar una prueba negativa de coronavirus con carácter obligatorio.

Hasta que eso ocurra, Francia no impone pruebas a los que llegan desde el resto de los Estados de la UE, ni desde otros nueve países europeos (Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Reino Unido, San Marino, Suiza y El Vaticano). Tampoco desde siete estados de otros continentes con baja incidencia de la epidemia: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

Sí que se exige desde el miércoles una prueba negativa, realizada menos de 72 horas antes del despegue, a los procedentes de 18 países, entre los que figuran Estados Unidos, China, Marruecos, Argelia, Panamá, Ecuador, Rusia, Turquía o Ucrania.



16:00 LA JUNTA DESTINA 1,5 MILLONES A LA PREVENCIÓN ENTRE LOS TEMPOREROS

La Junta de Andalucía ha destinado 1,5 millones de euros a un protocolo de actuaciones de detección precoz, vigilancia, control y asistencia sanitaria frente a la covid-19, destinado a la atención a trabajadores agrícolas temporeros desplazados a la provincia de Jaén para la recogida de la aceituna.

La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, y el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, han presentado hoy en Jaén este protocolo, que incluye 234 profesionales para atender el dispositivo.

15:30 SEVILLA SIGUE A LA CABEZA EN LOS CONTAGIOS Y PREOCUPAN LAS RESIDENCIAS

Los 4.737 positivos en las últimas 24 horas en Andalucía son 1.357 más que los contabilizados EN la víspera y 967 más que los registrados hace siete días. Sevilla se sitúa en esta jornada como la provincia con más casos diarios, con 1.320 (casi el doble que el miércoles), seguida de Granada con 920, Cádiz con 487, Córdoba con 478, Málaga con 440, Jaén con 415, Huelva con 374 y Almería con 303.

La situación más preocupante sigue focalizada en las residencias de mayores, que contabilizan este jueves ocho muertes en centros de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, y donde se han detectado dos nuevos focos de coronavirus en centros de Granada capital y la localidad sevillana de Dos Hermanas.

15:00 IMBRODA CELEBRA QUE SE PERMITA HACER DEPORTE DESPUÉS DE LAS 18:00 HORAS

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha celebrado este jueves que Salud Pública les haya "escuchado una vez más" y que "se haya podido solucionar" que los menores de 16 años puedan realizar deporte no federado al aire libre desde las 18:00 horas. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado una nueva "corrección de errores" de la orden de la Consejería de Salud que modula los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia del Covid-19 por la que permite finalmente realizar actividad física al aire libre en centros deportivos para deporte no federado a partir de las seis de la tarde "siempre que no se trate de deportes de contacto", eliminando la limitación establecida con anterioridad para los menores de 16 años.

En declaraciones a los periodistas tras la visita el Estadio de La Cartuja, Imbroda ha explicado que, "cuando Salud Pública manda unas directrices, tenemos que ajustarlas al ámbito nuestro", y ha señalado que "las correcciones se van produciendo a lo largo de los protocolos", porque "están vivos".

13:15 MORENO ANUNCIA 660 MILLONES EN AYUDAS DIRECTAS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves un paquete de 660 millones de euros que se destinarán a los sectores económicos afectados por las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 a través de ayudas directas, líneas de avales y ayudas indirectas con rebajas de impuestos.

Moreno ha asumido este compromiso en una comparecencia pública desde el Palacio de San Telmo tras mantener una reunión de dos horas de duración con los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y de las Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, en el marco de la Alianza por Andalucía para abordar las consecuencias de las nuevas limitaciones adoptadas en Andalucía para frenar la pandemia del coronavirus Covid-19.

El presidente de la Junta ha confiado en poner en marcha "en los próximos días" una fórmula que permita llegar "al mayor número posible de personas damnificadas" por los efectos económicos de la pandemia y que tendrá tres ejes de referencia: 215 millones de euros a través de ayudas directas; 350 millones de euros para avales; y 94 millones de euros a través de ayudas indirectas con la reducción de impuestos.

Moreno ha advertido de que el Ejecutivo andaluz no puede afrontar este escenario económico "en solitario" y ha defendido que para que las ayudas a los sectores afectados "sean más amplias y extensas necesitamos la colaboración del resto de administraciones" con una apelación directa al Gobierno de la Nación que, a su juicio, "debe tener un papel destacable" junto a los ayuntamientos.



12:15 ANDALUCÍA SUPERA LOS 500 INGRESOS EN UCI PERO BAJA EN HOSPITALIZADOS

Los hospitales andaluces superan este jueves 12 de noviembre por primera vez desde el inicio de la pandemia del Covid-19 los 500 pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por dicha enfermedad al contabilizar 506 tras sumar 17 en las últimas 24 horas aunque rebaja la cifra de hospitalizados hasta los 3.429, 48 menos que la víspera.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Diez días después de superar el registro máximo de 2.708 hospitalizados de la primera ola registra a finales de marzo, la cifra de hospitalizados suma su segunda jornada consecutiva de descenso con 48 menos tras bajar en uno el miércoles, subir en 143 el martes y en 184 el lunes, bajar en 46 el domingo y en 29 el sábado y aumentar durante el resto de la semana pasada. Los 3.429 hospitalizados contabilizados este jueves son 231 más que los 3.198 registrados hace siete días.

Por su parte, el número de pacientes en UCI supera este jueves por primera vez el medio millar tras su vigésimo quinta subida consecutiva con 17 más tras sumar 23 el miércoles, tres el martes, dos el lunes, 33 el domingo, 16 el sábado, cuatro el viernes y 14 el pasado jueves.

10:45 DATOS MUY PREOCUPANTES EN CATALUÑA

Cataluña ha sumado 3.775 nuevos contagios de covid y otros 141 fallecidos notificados en las últimas 24 horas, aunque sigue cayendo muy lentamente la velocidad de transmisión del virus (Rt), que se ha situado este jueves en 0,87, una centésima menos que este miércoles, mientras aumentan el número de hospitalizados.

10:00 ANDALUCÍA LIMITA LAS OPOSICIONES A LA JUNTA A 10 ASPIRANTES POR AULA Y 50 POR SEDE

La Junta de Andalucía ha vuelto a corregir la regulación de los exámenes presenciales en los procedimientos de selección de personal abiertos para acceder a la administración autonómica "atendiendo a la situación epidemiológica actual" derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 y limita la posibilidad de realizar estas pruebas "siempre que no se convoquen a más de 50 personas por sede y no se concentre a más de 10 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica".

Así lo establece una nueva "corrección de errores" publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19, que fue publicada originalmente el pasado domingo 8 y entró en vigor a las 00.00 horas del martes 10.



9:00 HOSTELEROS CONVOCAN MANIFESTACIONES EN LAS OCHO CAPITALES DE PROVINCIA

La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) ha convocado una movilización este jueves en todas las capitales andaluzas, a partir de las 11.00 horas, con el lema 'Sin ayudas nos arruinan', para protestar por la situación actual del sector tras las nuevas restricciones de horario y de actividad adoptadas para controlar la pandemia de coronavirus.

Las ocho capitales de provincia acogen movilizaciones en defensa de la hostelería, en las que se entregarán manifiestos con apelaciones al Gobierno, a la Junta de Andalucía y a la administración local. El acto secunda la convocatoria nacional realizada por la Confederación Empresarial de Hostelería de España.