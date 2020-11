Lopetegui hace balance: la Europa League, la Champions, Rakitic, los lesionados, su futuro...

Con la llegada del parón por los compromisos internacionales, Julen Lopetegui y buena parte de la plantilla nervionense, aprovechará este fin de semana para descansar y recargar pilas tras un inicio de campeonato frenético y casi sin vacaciones desde que ganara la Europa League en Colonia. "Tienes que tratar de disfrutar de la vorágine. Vives en una vorágine por esta intensidad de condensación de partidos que tenemos jugando en Europa y LaLiga. Ahora más por la condensación de las competiciones en menos tiempo. Los jugadores siguen teniendo dos piernas y dos pulmones pero tienen que jugar en menos tiempo. Esto nos obliga a los entrenadores pero forma parte de nuestra profesión", ha analizado Lopetegui en una entrevista a Goal.

En dicha entrevista, el técnico nervionense hace balance de su aventura en el Sevilla FC y en Sevilla, donde se encuentra totalmente integrado: "Estoy disfrutando de mi profesión y de la ciudad. Mi familia igual, estamos bien y eso es importante. Los entrenadores somos personas, que tenemos gente detrás, que nos sigue, que nos sufre y es importante que estén bien. En mi caso están encantadísimos con esta maravillosa ciudad, con la acogida de la gente y todo. A nivel de club estamos muy contentos de trabajar y ser responsables del Sevilla".

Tan a gusto se siente en la ciudad y encantado con la afición que echa de menos ese apoyo de la grada en cada partido del Sánchez-Pizjuán: "El fútbol tiene sentido cuando juegas para tus aficionados. Estamos haciendo un gran esfuerzo para adaptarnos. Sabemos que nuestros aficionados siguen existiendo, nos siguen desde sus casas y siguen con sus inquietudes, ilusión y energía. Aunque no los veamos, tenemos presente ese espíritu. Jugamos para ellos".

De hecho, en la final de Colonia lloró como un aficionado del Sevilla más: "Es una muestra de emoción y de alegría. En un año futbolístico hay muchos momentos complejos y difíciles, hay mucho trabajo detrás de muchísima gente en el club, no sólo de los jugadores o el staff técnico. Hay trabajo de la dirección deportiva, de la gente que está a nuestro alrededor en el club, del presidente, de la junta, de todos. Culminar de esa manera es una alegría para todos. Lo expresé así pero era alegría. Sé que en casa de cada sevillista se acostó más feliz esa noche. Es un momento difícil de la historia de nuestro país por todo lo que está sucediendo y dar esa alegría a los sevillistas es lo que da sentido a nuestro trabajo".

Comparaciones con el Atlético de Madrid y el salto en LaLiga: "Tenemos que mirar en seguir creciendo y mejorando, tenemos que seguir dando respuesta a los envites que tenemos por delante dentro de la excepcionalidad que tiene este año. Queremos ser capaces de mejorar en LaLiga y seguir compitiendo bien en Champions. Son dos retos grandiosos, difíciles y complejos. No miramos más allá. Lo que hicimos el año pasado, fue el año pasado. Ahora dependemos de lo que hagamos de aquí a mayo. Mayo está muy lejos y nos tenemos que centrar en el día a día. Me repito mucho pero es que no hay otro secreto en el fútbol que mirar el día a día. No vale de nada mirar al vecino o al otro. Te tienes que mirar tú mismo, ser autocrítico, mejorar y saber lo que hacemos bien para consolidarlo y lo que hacemos mal para mejorarlo y tratar de que todos los jugadores estén bien. Ojalá tengamos el mayor número de jugadores para dar respuesta a estos retos".

Las miradas en Rakitic y las comparaciones con Banega: "Éver nos hacía mejores en muchos aspectos. Hizo un año muy bueno, además fue de menos a más y terminó a un nivel altísimo, igual que Reguilón. Son jugadores que ya no están, les damos las gracias por lo que nos dieron. Tenemos que cuidar y mirar a los que están, que son los que ahora nos van a ayudar a ganar partidos y tienen toda nuestra confianza. Me vale para Ivan y para todos. Todos los jugadores necesitan un tiempo de adaptación pero nadie tiene que llevar la losa de sustituir a nadie. Ivan viene a ser Ivan y a tratar de dar lo mejor de sí mismo y ayudarnos. Está creciendo muchísimo como jugador y nos va a ayudar siendo Ivan, no siendo Banega".

Recuperar a los lesionados: "Idrissi no ha podido trabajar aún con nosotros, ojalá que la semana que viene se pueda incorporar. Vamos a ver cuando coge el ritmo competitivo pero esperamos que esté cuanto antes. Queremos recuperar también a Suso y a ver qué pasa con las molestias de Acuña y Jesús, cruzamos los dedos para que no sea grave. Esperamos que vuelvan sanos todos los que han ido con su selección, sin bicho. Cuando te dicen que un jugador tiene Covid, está fuera 2 o 3 semanas y con todo lo que viene después. Ese escenario es complejo pero es lo que hay".

Le falta gol a los delanteros: "Lo importante es que los goles los metan jugadores del Sevilla. En este caso los delanteros ya han marcado varios goles este año y lo van a seguir haciendo. Los jugadores tienen unas características y son buenas para el Sevilla. El acierto a puerta va por rachas y momentos. Luuk tuvo una racha en un momento clave y volverán a aparecer. Lo importante es que el equipo tenga un buen comportamiento colectivo, que sigamos generando ocasiones y manejando la posibilidad de tener muchas opciones de gol y los goles seguirán llegando".

Su futuro en el Sevilla: "Nos vemos compitiendo en el día a día, en el siguiente partido. Somos muy exigentes en el día a día y no miro más allá. No te ayuda a nada. Hay que centrarse en dar lo mejor de ti mismo desde que te levantas y es en lo que tenemos que centrarnos. Yo estoy feliz en Sevilla y pensar en tener continuidad en un equipo es muy bonito pero todos conocemos como es el fútbol. Yo estoy feliz y encantado".