Los 125.000 euros que se perdieron en el fichaje de Hervás por el Sevilla

A sus 31 años, el exsevillista Javi Hervás espera en Finlandia a que llegue el próximo miércoles, fecha en la que tiene programado el vuelo de vuelta hacia España. Tras tres años en el FC Honka de la Primera división finesa, la situación sanitaria actual como consecuencia de la pandemia y el hecho de que nada cambie en su actual club le han hecho meditar su presente y le han empujado a volver a casa, en busca de su Córdoba natal.

Tras diez meses sin ver a la familia y prácticamente haber dado vueltas por medio mundo de la mano del fútbol, el mediocentro cordobés busca un cambio en su vida después de varios años de carrera como profesional. Un largo camino que le ha traído un par de descensos a Segunda B y que le ha llevado por Australia, Bosnia o Finlandia. De ahí que ahora busque un tiempo de descanso junto a los suyos aunque sin descartar que pudiera salirle una nueva aventura futbolística que fuera interesante.

Una época de madurez y reflexión en la que no olvida su paso por el Sevilla FC, quizá su momento culmen como futbolista. Un punto de inflexión en su carrera que, a la postre, no acabaría resultando como esperaba y al que le ha dado vueltas en su cabeza en más de una ocasión. Por lo deportivo, pues vivió de cesión en cesión sin poder asentarse como sevillista y acabó rescindiendo tras acabar trabajando apartado del grupo durante una pretemporada, como por lo económico. Algo sobre lo que el futbolista prefiere no referirse públicamente, habiendo pasado ya esa página de su vida.

Era enero de 2012 y el Sevilla FC cerraba su fichaje por 1.250.000 euros, siguiendo Hervás en préstamo en el Córdoba hasta junio. Los de Nervión lo firmaban por cinco temporadas y lo blindaban con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Todo parecía color de rosa para el cordobés, que multiplicaba su sueldo por diez, pasando de los 30.000 euros anuales que percibía como blanquiverde hasta los 300.000, aproximadamente. Un ambiente de emoción que embriaga a cualquiera hasta el punto de empujarlo a hacer algo de lo que siempre se arrepentirá el Javi Hervás de hoy, labrado a mano por los sinsabores del otro fútbol, el que te convierte en un migrante del balón.

Volvemos a ese enero de 2012. Con todo prácticamente cerrado ya para firmar por el Sevilla FC, los típicos últimos flecos de toda operación se complican más de lo esperado y el bueno de Hervás acaba firmando un documento que le pusieron por delante y que le obligaba a renunciar a un 10% de su traspaso que tenía previamente acordado con el Córdoba. Nada más y nada menos que 125.000 euros que se esfumaron en ese mismo momento y en los que el futbolista ha pensado en más de una ocasión con el paso de los años.

Una rúbrica que no rebajó el montante de la operación pero que sí facilitó el desenlace de la misma. Unos 125.000 euros que se 'perdieron' y que bien acabaría cobrando otro, como muchas veces ha pensado un Javi Hervás que, como bien ha podido corroborar un servidor, se ha sentido engañado al respecto a lo largo de todos estos años. En su momento, lógicamente, no lo pensó. Pero el frío finés, a sus 31 años, agudiza el ingenio y activa las neuronas, teniendo claro ahora que nunca repetiría esa jugada de poder volver atrás en el tiempo.

Ahora, años después, el futbolista prefiere seguir pasando página y no pensar más en ese día en el que jugaron con su ilusión y se aprovecharon de ello, firmando cualquier cosa que le pusieran por delante en ese mismo momento. Hoy no dispone de ninguna copia de ese documento, ni ninguna prueba al respecto. Ajeno a la polémica, Hervás hoy sólo sueña con estar ya en Córdoba, junto a los suyos.

Precisamente el fichaje de Javi Hervás por el Sevilla FC es una de las operaciones que el representante de futbolistas Bayram Tutumlu señaló como sospechosas en su particular lucha con José María del Nido a través de las redes sociales. Aquí todos los fichajes del Sevilla FC en los que Tutumlu habría cobrado comisiones según Tutumlu.