López Catalán, sobre el objetivo, el mercado, la Copa, el futuro de Borja Iglesias... 

José Miguel López Catalán ha realizado un amplio repaso a la actualidad del Betis, se ha mostrado optimista aunque los resultados de momento no hayan acompañado como se esperaba porque confía totalmente en Pellegrini y Cordón y en la estrategia que han llevado a cado en verano.

"Estamos encantados con la decisión que tomamos de mantener el bloque y no vender. Llegaron ofertas por nuestros mejores jugadores pero no aceptamos. Pellegrini le vio mucha potencial a la plantilla y vino porque, con esos mimbres, estaba convencido de que podía tenerlo arriba. Fichamos al mejor entrenador y director deportivo posibles y hemos logrado tener un buen proyecto. Contamos con las tres grandes áreas que un club necesita para funcionar", explicó en los micrófonos de Canal Sur el vicepresidente del Betis, que valora el trabajo realizado por Cordón: "Sabía que era un verano muy complicado y el bético debe valorar la plantilla que tenemos, que es de un nivel muy alto. A diferencia de otros clubes, no hemos descapitalizado el vestuario. Estamos muy satisfechos".

Eso sí, Catalán reconoció que existe un problema preocupante en defensa que lastra la posibilidad de conseguir los objetivos y que hay que solucionar cuanto antes. "Es algo que canta mucho, somos el equipo más goleado de Primera y esas cifras difícilmente te van llevar a resultados positivos. El técnico lo tiene clarísimo y está trabajando para corregir estos errores. Sólo hace falta que se dé con la tecla para ganar mayor seguridad defensiva. Tenemos entrenador y plantilla para estar en los objetivos", comentó López Catalán, que pese a las dificultades económicas afirmó que van a cumplir punto por punto con sus obligaciones salariales con respecto a los futbolistas.

"Nos estamos anticipando a estos problemas; hemos demostrado ser ambiciosos pero también responsables. Hemos afrontado la temporada con la mejor plantilla posible y vamos a cumplir con todas nuestras responsabilidades salariales. Hay un movimiento en LaLiga para encontrar una solución sectorial y nosotros, a día de hoy, no hemos pedido ninguna rebaja a nuestros futbolistas. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo y trabajamos para aumentar la línea de ingresos", apuntó Catalán, que aseguró que entre las fórmulas no se baraja la de ampliación de capital: "No lo planteamos. Tenemos un presupuesto para esta temporada y luego tendrá mucha influencia el factor deportivo, que al final es lo que hace que se mueva la rueda".

En cuanto a los objetivos, recurrió al partido a partido pero consciente del lugar donde cree que debe estar el Betis: "Nos hemos marcado la directriz de no meternos una excesiva presión e ir partido a partido, pero no puedo negar que nuestro proyecto contempla que el Betis esté asiduamente jugando competición europea. Hemos conseguido un valor de la plantilla para competir por Europa".

Cuestionado sobre la posibilidad de que Borja Iglesias pudiera salir en invierno, López Catalán se mostró tajante y elogió la delantera verdiblanca: "Nuestra valoración ahora mismo es que el Betis tiene tres magníficos delanteros: Sanabria lo está haciendo muy bien, le vino estupenda la cesión; con Loren estamos contentísimos y aprovechará cada oportunidad; y sobre Borja, nadie duda de su capacidad, lo ha demostrado durante muchos años. La delantera es una posición muy importante y está bien cubierta. En cada mercado se toma la decisión que se estima más adecuada"

También valoró el sorteo de Copa, indicando que conocen muy bien al UCAM Murcia, precisamente el próximo rival del filial: "Lidera su grupo de Segunda B y el partido allí no será fácil. Hay que ir muy concentrados y con humildad. Es un club que conocemos bien"