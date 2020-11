La situación contractual de Arana con el Sevilla FC

Sorprendió por la capital hispalense la reciente citación de Guilherme Arana (23) con la selección brasileña, tras confirmarse el positivo por Covid de Alex Telles. Y resulta lógico, si se atiende al rendimiento que ofreció el lateral zurdo durante su periplo en el Sevilla FC. Sin embargo, cobra sentido si se atiende a que fue nombrado mejor lateral izquierdo del Brasileiro 2017 o al excelente rendimiento que está ofreciendo a las órdenes de Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro.





Arana es, por ejemplo,ha creado en la liga de su país, junto al chileno, o el queha disputado de su equipo (el único que ha jugado todos los partidos), actuando como, como(frente a Fortaleza). Pero, ¿por qué no le fue bien en el Sevilla FC?Hablar de mala suerte sería, seguramente, faltar a la verdad. Se debió, más bien, a. Primero, a que arribar desde Suraméricano resulta fácil para nadie, porque es todo muy distinto, comenzando por el ritmo del juego, y se exige rendimiento inmediato. Quizás, de haber estado en forma podría haberlo ofrecido, pero se le dejó a su aire y con un mes de vacaciones por delante, por lo que casi ni pudo debutar esa temporada. A ello se le suma que no era un buen, queacababa de ser destituido y que su recambio,, contaba siempre con los mismos jugadores, fuese miércoles o domingo.Lo pasó mal, se refugió en su madre e intentó convencer adurante la siguiente pretemporada. Y lo hizo, firmando alguna que otra actuación destacada, como la del Camp Nou. Y, de nuevo, se complicó el asunto del banquillo y el suyo en particular, hasta que, con distintas opciones sobre la mesa, le sedujo la idea de jugar la Champions con el Atalanta, sin reparar queno le iba a permitir tener minutos. Y, al fin, de vuelto en enero por el club italiano, Josñe Castro acabó cerrando, trass muchos tira y afloja, un acuerdo con elEl mismo era de cesión, por un año y medio (hasta junio de 2021) y a cambio de, con el pago aplazado de otroscon los que 'O Galo' pasaría a quedarse la mitad del pase del jugador, por el que el Sevilla FC pagó en su día(más uno en variables). Y, además, se incluyó una oopción de compra de, en el caso de que Arana dispstadurante su préstamo.Se lo guardó el Sevilla FC, por si al lateral zurdo le daba por mostrar en su país el nivel que se le presuponía cuando salió de la base del Corinthians. Así las cosas, en un futuro (al Atlético Mineiro le quedan aún varios plazos), en Nervión volverán apor un futbolista que no se encontró en la capital hispalense el contexto adecuado.le hizo un contrato hasta 2022.