Borja Iglesias: "Que hagan goles (Sanabria y Loren), indirectamente, es bueno para mí",

Diez meses hacen este jueves desde que Borja Iglesias celebrara su último gol. El 10 de enero del presente 2020. En el 27' anotaba el provisional 1-0 del 3-0 que el Betis le endosó a la Real Sociedad en casa. Desde entonces, una sequía para el delantero gallego que le ha puesto en el disparadero después de que el club verdiblanco desembolsara en el verano de 2019 un total de 28 millones de euros por su traspaso procedente del Espanyol.

"Mi exigencia personal está por encima del precio que se haya pagado. No es una cosa que pueda controlar, lo que se ha pagado o lo que no. Lo que considero como futbolista está por encima de todo, mi exigencia es la máxima cuando jugaba en el Celta B o en el Betis", ha manifestado el ariete bético en el programa Libre y Directo, de Radio Sevilla, una intervención en la que ha dejado importantes reflexiones.

Al respecto, pese a no haberse estrenado esta temporada y anotar tres goles con los verdiblancos la pasada temporada, Borja Iglesias afirma ser mejor futbolista en la actualidad y explica sus razones: "Recibo mucho cariño y confianza de mucha gente y es con lo que me quedo. Eso también me ayuda, centrarme en los mensajes más positivos que en los negativos. Lo que trato de buscar es un trasfondo al mensaje, la crítica constructiva. Si te centras en lo negativo, te pueden llegar a confundir. Hay que ver la situación con perspectiva y encontrar dentro de esa exigencia y cariño el punto medio para seguir mejorando. Tengo claro que cada día soy mejor, aunque luego el rendimiento no se esté dando como me gustaría. Como futbolista, mejor. Sé que es difícil de entender y explicar. No puedo explicar lo que considero con estadísticas. Hay cosas en el día a día que no se ven. A la forma de entender el juego, afrontar la situación".

El ex del Espanyol no esconde que situaciones como la que está sufriendo, terminan por afectar en lo anímico, aunque opta por canalizar la adversidad. Así, mientras que sus compañeros y rivales en la vanguardia (Sanabria y Loren) han visto puerta en las últimas semanas, Borja Iglesias ve la botella medio llena. "No tengo ninguna duda que me tiene en cuenta (Pellegrini). Tiene que tomar decisiones porque es el entrenador. Sinceramente, que ellos hagan goles indirectamente es bueno para mí, crea una exigencia mayor, además de la que yo me exijo. Todo lo que estoy viviendo lo veo como una oportunidad que me va a hacer más fuerte, de darle la vuelta a la situación", considera.

A la hora de buscar las razones por la sequía que sufre (hay que recordar que en la 18/19 marcó 20 goles con el Espanyol), considera que: "En todas las situaciones hay muchos factores. El inicio fue complicado. Tuve una lesión, me costó adaptarme. Hoy en día me siento súper adaptado. Física y mentalmente me encuentro muy bien. Cuando pasas estos procesos, la cabeza empieza a dudar. Desde el primer momento lo ataqué, mi confianza ha estado intacta. Pero es verdad que llega un momento en que cuando no salen las cosas, te frustras. No sabes por qué y buscas soluciones. En ese sentido estamos todos poniendo mucho. Personalmente, tengo ganas porque creo que puedo aportar muchas cosas".

En el plano táctico, señala que: "He tenido momentos y en cada contexto tienes que adaptarte. En ese sentido, soy un jugador de espacios aunque se me catalogue como jugador referencia. Me gustar caer a las bandas, ir al espacio. Por momentos, nos ha costado jugar más vertical, hemos jugado de otra forma".

"Cuando el jugador tiene plena confianza, obviamente rinde más. Un jugador no se olvida de jugar al fútbol. Sobreponerte a estas situaciones, te hace mejor futbolista", afirma un Borja Iglesias que también valoró el papel del Betis en las nueve jornadas disputadas: "Desde la llegada del míster estamos trabajando muchas cosas. El equipo está creciendo, aunque tenemos muchas cosas que corregir. Se han visto momentos buenos y malos. Trabajamos con ganas de ver la mejor versión del Betis, que está por llegar".

Por último, deseó una pronta recuperación a Canales. "Cuando sucedió en el partido, es complicado porque sabes cómo es. Para que se queje tiene que ser algo serio. Está con las pruebas y esperemos que sea lo menos posible porque es un jugador muy importante para nosotros. Tiene dolor. El dolor confunde mucho. Tiene ganas de saber qué es y ponerse a trabajar".