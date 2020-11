Pellegrini, sobre Canales, Fekir, Bravo, Guardado y su expediente

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha referido en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic de Bilabo el próximo lunes a varios nombres propios de su equipo y, en especial, a Sergio Canales, que va a estar al menos tres meses de baja por lesión y a quien será difícil reemplazar en el equipo porque se trata de un futbolista "muy importante. Cuando se conforma una plantilla, se piensa en estas cosas. Al jugador que salga no le vamos a pedir que sea Sergio Canales, pero sí le vamos a pedir responsabilidad".

Pellegrini ha reconocido que mantuvo una conversación con Canales tras el encuentro de España: "Estuve hablando con él al día siguiente. Estaba molesto porque sabía que era una lesión que le podía dejar un tiempo fuera del equipo, pero es un jugador con experiencia y el tiempo dirá cuál es el mejor camino para él", ha manifestado el técnico chileno, que también se ha referido a otros futbolistas del conjunto bético.

La presencia de Bravo con su selección

"Me alegro mucho por Claudio Bravo y porque haya vuelto a la selección chilena. Es un jugador importante para la selección y me alegro de que esté de vuelta".



Pellegrini, sobre Guardado y Fekir

"Creo que Guardado va a estar disponible para entrar en la lista de citados. Lleva una semana trabajando con el plantel. En cuanto a Fekir, creo que hasta el lunes o el martes no vamos a saber cómo ha ido evolucionando".

En cuanto al expediente que le abrieron por criticar a los árbitros, Pellegri ha indicado que "ya dije que no sé por qué me levantaron un expediente. Siempre que la crítica se haga con respeto, no lo entiendo. Hace dos años estaba ya con esta duda. Nos tocaron cinco decisiones en contra. No he tocado la honestidad de nadie".