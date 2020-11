Athletic-Betis: Ejercicio de resiliencia en el Nuevo San Mamés

El Betis, quince días después, volverá a calzarse las botas. Atrás quedó la derrota (5-2) frente al Barcelona el pasado 7 de noviembre, previa al parón internacional de selecciones. Tiempo para potenciar sus virtudes y corregir errores en busca de la ansiada regularidad. Sin embargo, diferentes adversidades se le presentan a los de Pellegrini, que tendrán que sobreponerse también a un escenario que le ha dado la espalda hasta la fecha.

La principal, la dramática baja de Canales. Es tal la dimensión de la ausencia del internacional cántabro, que ha solapado la de Fekir, quien ya no estuvo en el Camp Nou. A día de hoy, a nivel individual, el peso del '10' verdiblanco es mayor en el conjunto verdiblanco que el campeón galo. Ya sea en la media punta, banda o medio centro, su presencia es básica.

Es la gran duda. Cómo reaccionará el Betis ante tal contratiempo y qué decisión tomará Pellegrini. Su baja, junto a la de Fekir, deja a los verdiblancos sin sus referentes ofensivos. Canales, por su capacidad para juntar líneas, hilvanar juego, conducciones; el francés, por el desequilibrio que aporta con sus acciones individuales, aunque no esté al nivel que se espera de un futbolista de su talla.

La solución se conocerá en la noche de este lunes, una vez que el Betis anuncie su once, aunque desde que Canales se retirara en el España-Alemania, las cábalas se han sucedido. ESTADIO ha hecho las suyas y, según la aplicación Scout It, dedicada al Big Data, que ha realizado una amplia búsqueda en el fútbol mundial acorde a unos determinados parámetros, Joaquín es uno de los jugadores que más se asemeja a las características de su compañero.

Es una de las opciones, sin duda, pudiendo entrar jugadores como Ruibal o Lainez en la banda diestra para que Joaquín se sitúe en la media punta, con Tello inamovible en la izquierda en este momento. Loren detrás de Sanabria; Juanmi; adelantar a Carvalho€ Variantes que están encima de la mesa de un Pellegrini tendrá que hacer frente a más adversidades.

Además de Canales y Fekir, Mandi tampoco estará en Bilbao. No iba a estar por sanción, pero en la noche de este domingo se confirmó que el argelino ha dado positivo por coronavirus en los test previos de los partidos, lo que le convierte en duda para enfrentarse al Eibar. Victor Ruiz o Sidnei opositan a ocupar el lugar del argelino, partiendo, quizá, con ventaja el brasileño, destacado por su entrenador en partidos como frente al Valencia. Del resto de la alineaciób, a priori, no se esperan más novedades.

La defensa, o el balance defensivo concretamente, es otra de las tareas pendientes de Pellegrini. El Betis es el segundo equipo más goleado de la categoría, con una media de 1,89 tantos recibidos por encuentro, una seguridad que debe recuperar si no quiere venirse de nuevo de vacío del Nuevo San Mamés, ya que suma seis derrotas en sus seis visitas al feudo de los leones.

Sin embargo, pese a las adversidades que tendrá que afrontar el Betis, su rival pasa también por horas bajas. Su entrenador, concretamente. "No sé si me jugaré el puesto, pero no está en mis manos y nunca piensas en eso", declara Gaizka Garitano en la previa del choque, al que llega con 9 puntos de 24 posibles.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Muniain, Morcillo; y Raúl García.

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Sidnei, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Ruibal, Joaquín, Tello; y Sanabria.

Árbitro: Alberola Rojas (Castellano-Manchego).