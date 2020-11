Se confirman los peores augurios con la lesión de Escudero

Lopetegui ya avisó tras el partido contra el Krasnodar, durante el que Escudero se tuvo que marchar con visibles gestos de dolor, de la posible gravedad de la lesión del lateral, lo que hoy ha confirmado el Sevilla tras las pertinentes pruebas médicas. Así, el pucelano, según han comuniocado los servicios médicos del club, "padece una luxación en el codo inzquierdo tras sufrir una mala caída en el choque" contra los rusos en la Champions League.

De este modo, la entidad señala que Escudero será intervenido este próximo lunes en Fremap y estima para el vallisoletano un periodo de baja de unas diez semanas, es decir, cerca de tres meses alejado de los terrenos de juego. Tiempo en el que Lopetegui no contará con una alternativa para Acuña, que ya ha sufriudo varios problemas musculares, en la banda izquierda.

Además, el argentino tampoco se ha ejercitado hoy con el resto el grupo, por lo que al técnico sevillista se le presenta un problema de cara al sábado, pues en este momento no dispone de carrilero zurdo. Ante el Krasnodar, apostó por Rekik cuando se lesionó Escudero, fórmula que podría repetir, o jugar con tres centrales y entregarle toda la banda a un jugador con mayor vocación ofensiva, quizás Ocampos, que ya ha desempeñado este rol en la derecha ante la baja de Navas.

Tampoco han trabajado con el grupo Carlos Fernñandez y Bono, ambos confinado por su positivo en covid-19 ni Suso, aun inmerso en su proceso de recuperación.



padece una luxación en el codo izquierdo tras sufrir una mala caída en el último partido ante el Krasnodar en la Champions League.



"Se le ha salido el codo, no sabemos el alcance de la lesión pero no tiene buena pinta. Hoy no es muscular, ha sido mala suerte y las lesiones nos castigan mucho. Hay que mirar para adelante, que se recupere lo antes posible y mientras, confiar en los que están"