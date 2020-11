El plan del Barça para Junior, muy conveniente para el Betis

La titularidad de Junior Firpo ante el Dínamo de Kiev, en un once de Koeman completamente remozado, no ha cambiado en absoluto su delicada situación en el Barcelona. El canterano del Betis se estrenó como titular en este curso después del palo recibido en la anterior cita contra los ucranianos, en la que esperaba disponer de una oportunidad y no fue así.

Su presencia en la alineación no supone que el técnico holandés alterado cambiado su punto de vista y, aunque, lógicamente, el lateral zurdo, se mostrara satisfecho por disputar los 90 minutos, el panorama es exactamente el mismo, tanto que el Barça ya ha definido un plan para el hispano-dominicano, que no pasa por su continuidad en en el Camp Nou.

Así, diversas fuentes consultadas por ED aseguran que su titularidad en Champions es anécdotica y que el Barcelona ya tiene muy clara su intención con Junior: hacer caja con él en el mes de enero. El club azulgrana necesita dinero para sanear sus cuentas y afrontar objetivos como el de Eric García, del Mandhester City, y ve en el exbético una posible fuente de ingresos.

Así, estas mismas fuentes señalan a esta redacción que desde la entidad barcelonista se ha filtrado que ya ha llegado interés desde la Premier y la Serie A de cara al mercado invernal. Sabido es que el Inter estuvo cerca de lograr su cesión el pasado enero y que lo volvió a contemplar en verano, si bien la tasación del Barça, alrededor de 40 millones, les parecía excesiva.

Cerrado a una cesión, el Barça espera venderle y el Betis se encuentra muy pendiente, ya que podría suponer un ingreso vital de cara a sus necesidades en la próxima ventana de transferencias. Hay que recordar que los verdiblancos se quedaron con un 20% del pase del lateral y que, además, le corresponde alrededor de un 2,5% del montante por derechos de formación. Así, el futuro de Junior Firpo está directamente ligado a las arcas heliopolitanas.



ue r