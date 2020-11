Rodri, su larga carrera hasta la elite y la adaptación a Primera: "Me viene mejor"

Es, sin duda, la buena noticia en el Betis en unos momentos de zozobra. Tras debutar ante el Barcelona con el primer equipo, Rodri fue titular en el Nuevo San Mamés el pasado lunes y el club verdiblanco no ha tardado en atarlo hasta 2024, pues todo le aventuran un gran futuro.

"Estoy muy feliz porque he recibido el apoyo de mucha gente, estoy en una nube. La renovación estaba más o menos acordada, pero tras ser titular en San Mamés, han sido dos días muy felices, aunque habría sido mejor con una victoria", ha reconocido al respecto el centrocampista extremeño en Betis TV, donde repasó su larga carrera con sólo 20 años, pues hasta llegar a Heliópolis en 2016 pasó por las canteras de varios grandes.

"En Extremadura no hay tantas salidas a nivel futbolístico. Entonces hice una prueba siendo alevín en el Real Madrid y me dijeron que me iban a seguir. Me mandaron al Canillas y me estuvieron viendo, pero llegó el Atlético de Madrid y le dije que sí. Luego llegó el Espanyol, que me daba ya residencia, también me gustaba Barcelona y me fui para allá con 13 años. Estuve muy bien, pero al año siguiente firmé por el Barça, donde estuve muy a gusto. Luego fui al Deportivo, pero me bajé en enero a mi pueblo por unos problemas y acabé llegando al Betis. Lo pasamos mal, porque fueron muchos años en carretera, muchas horas€ Es normal que mis padres se emocionen ahora, pero no sé si lloraron al verme jugar. Se me vino a la cabeza todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, pero tampoco le he dado muchas vueltas", explicó el de Talayuela.

"Aquí me han dado mucha confianza. El primer año fue complicado porque no jugué mucho, pero siempre me han valorado y otros equipos no tanto. También está la alegría de Sevilla y la guasa de su gente", añadió un Rodri más que feliz en el conjunto bético, de ahí que no dudara en renovar: "Tenía contrato hasta 2022 y cuando me llamó el club no me lo pensé porque es donde quiero estar y seguir. Me han dado su confianza y yo la he aprovechado. Ojalá ahora pueda debutar en el Villamarín y que pronto haya público para vivirlo".

Por otro lado, añadió el mediocentro se mostró satisfecho tras su partido ante el Athletic: "Me vi cómodo, creo que me acoplé bien al fútbol de Primera. Hay muchas diferencias, los rivales en Segunda B y en Tercera son más agresivos y en Primera es todo más táctico, pero hay más calidad y el balón te llega con más criterio. A mí me viene mejor ese fútbol de Primera división".

Además, el joven futbolista verdiblanco trató otros asuntos para demostrar que es consciente de que el éxito está en el trabajo.

La charla de Pellegrini: "No me esperaba debutar en Barcelona; ante el Athletic sí dio la alineación en el hotel, antes de la charla. ¿Si pude descansar? Soy nervioso, pero cuando llego al campo y toco el balón ya se me pasa. Pellegrini me dijo que hiciese lo que yo sé hacer y que si me pone es porque cree que estoy preparado. Son palabras que animan y que ilusionan porque es un entrenador con mucha experiencia en clubes top del mundo".

No se le sube a la cabeza: "Yo sigo normal, tranquilo, a seguir en el día a día, nunca me vengo arriba. Quizás haya cambiado para la gente, para el que me mira, pero no para mí, yo sigo siendo el mismo. Lo que me gusta es jugar, sea donde sea".

Sus compañeros: "Guido tácticamente es muy bueno y te coloca muy bien, a la perfección. Jugadores como Joaquín y Bartra me dieron un par de consejos antes de salir y me dieron confianza".