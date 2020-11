Las aristas de la operación Kubo-Betis.

Con el mes de diciembre en ciernes, se intensifica la actividad en los despachos de los diferentes clubes de cara al mercado invernal, de nuevo, como ocurrió en verano, condicionado por la carestía económica derivada del coronavirus, como bien conocen y han sufrido en el Betis, con la llegada de cuatro fichajes a coste cero.

La situación, en este aspecto, no ha mejorado en el club heliopolitano, pero no es ningún secreto que el Betis no descarta hacer un esfuerzo, estando, como señaló ESTADIO esta semana, el nombre de Kubo encima de la mesa, una opción, no obstante, complicada, pero que dada la talla del futbolista agrada sobremanera.

Hay que recordar, como informó este diario, que el ofrecimiento del japonés ha llegado a la entidad. Su cesión al Villarreal no está cumpliendo los intereses del futbolista ni del Real Madrid y Kubo podría cambiar de aires. Al respecto, además del interés del Betis, Real Sociedad, Valladolid y Valencia también están pendientes de la situación del atacante, según Defensa Central.

La competencia de estos clubes no es el único escollo que tendría que salvar el club verdiblanco en el caso de que decidiese acometer la operación. Hay que recordar que el Villarreal abonó 2,5 millones de euros por la operación, cifra que ascendería a cinco de cumplirse una serie de variables.

Según apuntan diversas informaciones, el Villarreal podría, llegado el caso, rescindir el contrato de cesión pagando la mitad de lo acordado (1,25 millones), por lo que a buen seguro, y dadas las novias que tiene el jugador, la salida de Kubo del Real Madrid tendría también un importante componente económico.

No es la única complicación que tendría que afrontar el Betis de querer hacerse con los servicios de Kubo, ya que el club bético tiene una doble traba en este mercado invernal: está obligado a reducir su masa salarial y, a día de hoy, tiene sus fichas cubiertas.