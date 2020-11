Bielsa quiere 'birlarle' un objetivo al Betis para enero

Pellegrini no quiere oír hablar de la posible llegada de refuerzos en el mercado invernal. "Hay una realidad económica y no es posible traer a nadie en enero", ha asegurado tajante el entrenador del Betis en la rueda de prensa previa al choque de este lunes ante el Eibar. Un contundente mensaje para dejar claro que son los jugadores con los que cuenta quienes tienen que dar la cara y remontar el vuelo, contrastando estas palabras, sin embargo, con el trabajo silencioso que se lleva a cabo en la planta noble del Benito Villamarín. Y es que, como ya informó ED, el consejo que preside Ángel Haro está dispuesto a hacer un esfuerzo y, aunque existe la posibilidad de que no venga nadie, se va a intentar liberar la partida necesaria para poder ajustarse al límite salarial y acudir al mercado.

La tarea no es fácil. Para ello, además de solucionar los problemas económicos, habrá que liberar fichas, pues actualmente están todas ocupadas, pero la dirección deportiva sigue haciendo su trabajo. En este sentido, nada más conocerse la lesión de Canales se activó la posibilidad de buscar un sustituto para el cántabro, que finalmente podría estar de baja menos tiempo del esperado, surgiendo los nombres Aleñá o Riqui Puig. Del mismo modo, sobre la mesa está la opción, complicada, del japonés Kubo, con muchas 'novias' si decide salir del Villarreal, al tiempo que tampoco se descarta apuntalar la zaga con un central, siendo Ezequiel Garay otra vía nada sencilla.

En lo que respecta a los dos jóvenes talentos del Barcelona, Aleñá es reacio a salir de momento, todo lo contrario que Riqui Puig, cuyo representante ya le estaría buscando un destino dadas sus escasas oportunidades a las órdenes de Ronald Koeman. El holandés ya le invitó a salir el pasado verano, pero la joven promesa culé quiso quedarse para intentar convencerlo, dándose ahora por vencido después de que sólo haya jugado hasta la fecha 3 minutos en LaLiga y 25' en la Champions.

Así, además del Betis, días atrás se apuntaba desde la Ciudad Condal el interés de clubes europeos como el PSV Eindhoven, el RB Leipzig, el Oporto y el Mónaco, añadiendo ahora el diario Sport la opción del Leeds United de Marcelo Bielsa, que ya habría mantenido los primeros contactos con el agente del jugador para sentar las bases de una posible negociación. El Barça, por su parte, tampoco pondría demasiadas trabas a la salida del internacional sub 21, al que el fútbol de posesión que propugna Bielsa le podría convencer para seguir madurando en la elite. Una dura competencia sin duda para el Betis.