Los 'Americanos' sí podrán votar en contra de Castro en la Junta de este viernes

La semana es atractiva para el sevillismo. Este miércoles visita el Sánchez-Pizjuán el Chelsea, el equipo que más dinero ha invertido este verano en fichajes, para jugarse la primera plaza de su grupo de Champions con los nervionenses. Y el sábado, un Real Madrid envuelto en dudas llegará del mismo modo a Nervión para testar el crecimiento de un Sevilla FC que buscará su cuarta victoria seguida en LaLiga.

Pero entre medias, este viernes, a las 15:00 horas, tendrá lugar en Fibes la Junta General de Accionistas. Una cita que se presumía muy caliente cuando el ex mandatario José María del Nido anunció meses atrás su intención de pedir la dimisión de José Castro con el objetivo de alzarse él de nuevo a la presidencia. Una estrategia para la que contaba con el apoyo de Sevillistas Unidos 2020, los llamados 'Americanos', rompiendo ambos el pacto firmado hace ahora poco más de un año por los grandes accionistas del club, y que buscaba la estabilidad accionarial de la entidad para los próximos ocho años con un voto único de todos ellos.

Tras este movimiento, Castro acudió a la Justicia para denunciar esa ruptura unilateral por parte de Del Nido, solicitando la inhabilitación del voto de las acciones del letrado. Y el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla le dio la razón en parte, al ordenar por medio de unas medidas cautelares que, mientras dure el proceso, las acciones de José María del Nido Benavente voten alineadamente con las de Sevillistas de Nervión y las de su propio hijo, actual vicepresidente y que comparte la postura de Castro, o que, de lo contrario, no voten.

Sin embargo, sorprende que ante un caso similar, el juzgado de primera instancia n°26 de Madrid haya desestimado la adopción de esas mismas medidas cautelares solicitadas por Castro contra los 'Americanos', tal y como ha podido saber ESTADIO, lo que no quita que dicho grupo tenga que abonar la indemnización fijada en su día y acordada por ambas partes por haber roto lo pactado.

De este modo, el grupo encabezado por Andrés Blázquez, que controla ya un 7,5% de las acciones tras comprar el paquete del representante de jugadores Rodri, sí podrá votar en signo contrario al de Castro en la junta de este viernes.

Cabe recordar en este sentido que en primera instancia se solicitó la adopción de estas medidas cautelares ahora rechazadas ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, pero la solicitud no fue aceptada al considerarse que este tribunal no era competente, de ahí que se recurriese a esta nueva instancia que ahora ha desestimado dichas medidas. Al respecto, cabe la posibilidad de recurso por parte del actual presidente del Sevilla FC, como también podía hacer Del Nido en su caso, si bien ya no llegaría a tiempo para la Junta.

De este modo, los 'Americanos', que semanas atrás pidieron la inclusión de un nuevo punto en el orden del día de la Junta, para tratar la política de dividendos, la retribución de los consejeros y otros gastos abonados a estos, harán más ruido del esperado al votar en contra de Castro. Pero dicho ruido vendrá acompañado de pocas nueces, pues el actual presidente, con el apoyo de Sevillistas de Nervión y Del Nido Carrasco, así como Rafael Carrión, sacará sin ningún problema adelante los diferentes puntos a tratar en una junta en la que se repartirán 4 euros por acción y se verá reducido el presupuesto de la temporada.