Sevilla F.C.-Chelsea: La normalidad de lo extraordinario

La grandeza adquiere verdadero valor cuando se naturaliza. Cuando lo impensable antaño se asimila con completa normalidad y cuesta valorar en su justa medida logros de dimensiones superlativas. La grandeza se instala en el ADN y citas como la de hoy se contemplan desde una perspectiva que en cierto modo asombra y mide perfectamente el estatus que ha adquirido el Sevilla.

Porque se normaliza que los nervionenses afronten la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Champions con el pase de octavos en el bolsillo cuando es algo extraordinario. Porque no se considera al poderoso Chelsea como claro favorito en la pugna por el primer puesto en la 'Bombonera'. Porque se afronta este partido con ilusión pero sin alharacas, como otros de los muchos encuentros de prestigio a los que ya se han acostumbrados a disputar en Nervión.

Y es que este Sevilla se sienta a mirar las estrellas prácticamente como un igual, sintiéndose una de ellas y con la sensación de que nadie resulta intocable para ellos, ni aunque reciba a los de Lampard con una larga lista de ausencias. No en vano, Lopetegui no dispone de los lesionados Suso, Acuña y Escudero, tampoco de Carlos Fernández y Bono, confinados por su positivo en Covid, y probablemente deje fuera de la lista a los tocados De Jong y Lucas Ocampos, señalando en la rueda de prensa que no tiene intención de forzarlos.

Además, Gnagnon y Aleix Vidal no se encuentran inscritos en la Champions, lo que resultaría intrascendente de no ser porque el tarraconese se ha convertido en una alternativa ante la ausencia de laterales izquierdos. Ocupó dicha banda contra el Huesca y cumplió pero hoy no podrá hacerlo, lo que, junto a la posible baja de Ocampos, deja a Rekik básicamente como la única opción para la siniestra. El holandés no desentonó el sábado y, a menos que Lopetegui se invente otra solución, repetirá como lateral izquierdo en una defensa completada por los de siempre.

El centro del campo lucirá sus mejores galas con la vuelta a la titularidad de Rakitic, muy acertado cuando ingresó en el campo en El Alcoraz, para formar junto a Fernando y Jordán, mientras que, sin Suso ni probablemente Ocampos, cabe la posibilidad de que Idrissi se estrene como titular en uno de los flancos para dejarle el otro a Munir. No se descarta que Julen sacrificase verticalidad por control con la entrada de Óliver Torres, titular en tierras oscenses. La punta de lanza corresponderá a En-Nesyri, máximo realizador sevillista con seis dianas.

Enfrente, un Chelsea que marcha tercero en la Premier, a dos puntos del líder Tottenham, y que se presenta en Nervión con números calcados al Sevilla en el Grupo E (10 puntos) pero con mejor diferencia de goles. Además, saltará al césped de Nervión una versión mejorada de los 'Blues' con respecto al duelo de Londres, en el que los hispalenses lo neutralizaron (0-0), mucho mejor armado y con una confianza por las nubes tras encadenar seis victorias consecutivas. Ha crecido atrás y le sobran nombres de prestigio mundial (Kanté, Ziyech, Kovacic, Werner, Thiago Silva...) que, sin embargo, no intimidaron a los nervionenses en Stamford Bridge y tampoco lo harán ahora.

Porque este Sevilla mira a los ojos a cualquiera y relativiza lo excepcional con la naturalidad del que confía plenamente en sí mismo, como poder certificar su primer puesto en el Grupo E si se impone al Chelsea. La normalidad de lo extraordinario que se ha interiorizado en el Sánchez -Pizjuán.



Alineaciones probables:

Sevilla F.C.: Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Fernando, Joan Jordán; Idrissi, Rakitic, Munir; y En-Nesyri.

Chelsea: Mendy; Chilwell, Zouma, Silva; James o Azpilicueta; Kovacic, Kanté, Mount; Werner, Abraham y Ziyech.

Árbitro: Artur Dias (Portugal).