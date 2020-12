Aurelio de Terry, estudiante de la UPO, bronce en el campeonato de Europa RS:X.

El estudiante de la Universidad Pablo de Olavide, Aurelio de Terry Valle, ha conseguido el pasado fin de semana la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de vela en la clase RS:X (Modalidad del Windsurf olímpico en Tokio 2021) en la categoría sub19, celebrado en las aguas de Vilamoura, Portugal. Este campeonato lo han calificado los profesionales de este deporte como 'histórico', no solo por ser el primero en celebrarse tras la pandemia, sino por hacerlo en unas imperantes condiciones meteorológicas.

La competición se desarrolló en cinco jornadas y la disputa de un total de nueve mangas, todas, salvo el cuarto día, bajo unas condiciones extremas de viento, con rachas superiores a los 25 nudos en alguna de ellas. Pese a los numerosos obstáculos vividos durante el campeonato, Aurelio de Terry consiguió el objetivo de meterse entre los tres mejores en la categoría juvenil y no podía estar más contento: "La sensación fue magnífica, ya que hasta que no llegué a tierra no supe que había quedado tercero, con lo que todo el esfuerzo había merecido la pena, no me lo creía hasta que vi la clasificación final".

El hispalense, que lleva desde los nueve años ligado al windsurf, hizo valer su segundo puesto en el cierre para alcanzar en la clasificación general al israelí Adir Tawil, cuarto en la definitiva y con el que empataba a 23 puntos. Por delante de Aurelio quedaron el polaco Kamil Manowiecki, que tan solo sumó un punto más que el sevillano, y el israelí Daniel Basik Tashtash, que finalizó el campeonato como primero de forma casi aplastante con 11 puntos. Por su parte, el también sevillano Dani Sánchez finalizó en quinta posición tras acumular 38 puntos.

La medalla conseguida en Portugal ha sido un premio mayúsculo para Aurelio, estudiante del doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en inglés de la UPO, sobre todo tras un 2020 complicado. "Tras este año tan difícil, en el que ya nos cancelaron el mundial y en el que he tenido que entrenar duro todos los días durante el verano para recuperar lo perdido durante el confinamiento, esto ha significado un alivio y una gran satisfacción, sabiendo que he abandonado esta modalidad de windsurf cumpliendo uno de mis sueños desde que era pequeño, un pódium en una regata como esta", manifestó.

Aún emocionado por lo conseguido, Aurelio añade que su objetivo actualmente no es otro que "mejorar para estar unos años entre los mejores del mundo, y quien sabe en un futuro, ir a unas olimpiadas". El hispalense, que no podrá representar a España en Japón, no volverá a competir en la modalidad RS:X, ya que esta acaba en 2021 en Tokio, dando paso entonces a la nueva tabla olímpica hasta 2028, el IQFoil, con lo que a partir de ahora todos los entrenamientos que realice se centrarán en esta modalidad exclusivamente.