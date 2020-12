Diego Carlos, sin paños calientes: "No podemos recibir cuatro goles así"

Con el rostro muy serio y sin paños calientes, Diego Carlos realizó autocrítica tras la goleada sufrida ante el Chelsea, asegurando que deben mejorar en algunos apartados para que esto no vuelva a pasar. "Es una derrota muy dura, la más dura desde que estoy en el Sevilla, donde un resultado así sólo me había pasado una vez", señaló el central, que, no obstante, destacó que no pueden venirse abajo por un accidente asislado.

"Tenemos que levantar la cabeza, porque ahora tenemos un partido muy importante contra el Real Madrid", indicó el brasileño, que apunta que deben aprender una clara lección en este golpe: "De esta derrota hemos sacado que tenemos que mejorar en algunos aspectos. No podemos recibir cuatro goles de esta manera. Hay que corregir pequeñas cosas que deciden los partidos".

Diuego Carlos alabó al protagonista del partido, un Giroud que marcó cuatro goles: "Es un delantero muy bueno, que se posiciona muy bien y que ha marcado tantos propios de un gran jugador. Tenemos que recuperarnos de esto y pensar ya en el siguiente partido".