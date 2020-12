Lopetegui y un sonrojo innecesario

Es cierto que el Sevilla FC estaba ya clasificado para octavos de final de la Champions dos jornadas antes de acabar la Fase de Grupos, algo que, por infrecuente, tiene mucho mérito; es cierto también que el sábado llega el Real Madrid, muy tocado y vulnerable, además; y no es menos cierto que el calendario no da un respiro.. pero Lopetegui planteó el partido ante el Chelsea FC como si fuese un amistoso y lo que obtuvo, efectivamente, fue un resultado en contra más propio de un amistoso.

Si este sábado le gana al Real Madrid, rival en el que estaba pensando claramente el técnico vasco, seguramente habrá merecido la pena pasar el bochorno, como mereció la pena la pasada temporada, echando la vista atrás, ser apeado de la Copa del Rey por el CD Mirandés tras haber quedado finalmente cuarto en LaLiga y campeón de la Europa League. Lo que no tengo claro aún es que una cosa sea la consecuencia de la otra, porque igual este 0-4 hasta puede afectar en lo anónimo, pero desde luego consolaría.

Sea como sea, me resulta muy injusto que tras el 0-4 se critique otra cosa que no sea el planteamiento -si es que planteó algo- de Lopetegui. Incluso habiendo asistido a una lamentable actuación de Sergi Gómez, e incluso viendo a Franco Vázquez arrastrarse por la banda... Básicamente, porque ya sabíamos que el catalán no tiene nivel para este Sevilla y que el 'Mudo', al margen de estar ya con pie y medio fuera, no es extremo.

El partido lo tiró a la basura un técnico que tiene, pese a ello, su crédito intacto y que puedo sacar pocas cosas en positivo, más que la gran respuesta de Alfonso, quien supo que iba a debutar, y que iba a hacerlo en la máxima competición continental, cinco minutos antes del pitido inicial; esos recursos técnicos de Idrissi que le vendrán de maravilla a un equipo carente de engaño y picardía en tres cuartos; o el golpeo de Óscar, a quien Rakitic, por galones, le quitó una falta al borde del área que era muy suya.

Más que rotar, Lopetegui decidió eliminar el partido ante el Chelsea de su calentario, aunque el sonrojo del sevillismo le costará más borrarlo... Quizás lo consiga el sábado, doblegando al Real Madrid, pero si no lo consigue y además le toca uno de los grandes cocos en la Champions por regalar el primer puesto del grupo...