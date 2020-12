Koundé y la asignatura a mejorar ante los "grandes equipos"

Haciendo una lectura acertada del partido, Koundé lamentaba tras la derrota ante el Real Madrid la fata de claridad del Sevilla FC para poner en aprietos a Courtois, que apenas tuvo que intervenir en un par de ocasiones en un partido cómodo para los merengues en defensa.

"Duele porque no es lo que buscábamos, queríamos sacar tres puntos hoy y al final no lo hemos podido conseguir. Duele porque dominamos en la posesión pero no fuimos capaces de generar peligro, creo que se ve en que solo hemos tirado una vez a portería. Es una pena", destacó en los medios del club.

En este sentido, el francés no escondió que esa falta de empuje les priva de dar el salto soñado para coedearse con equipos de talla del Real Madrid, pese a que Zidane llegaba con el agua al cuello y su equipo no pasa por un buen momento: "Son detalles, al final no han tenido tantas ocasiones, especialmente en la segunda parte. Pero es un gran equipo y con una es suficiente. Tenemos que mejorar eso contra grandes equipos, no estamos lejos de ellos, pero no conseguimos los tres puntos", afirmó.

"Toca levantarse, tanto en los buenos como en los malos momentos no tenemos tiempo para pensar porque tenemos otro partido en tres días. Así que a recuperar y pasar página", sentenció el central.