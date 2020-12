Serra Ferrer: "Tenía que ir en ayuda del Betis al ver la atmósfera de agotamiento"

El posicionamiento de Lorenzo Serra Ferrer con la plataforma 'Otro Betis es posible' y en sintonía con los béticos que se oponen a la gestión de los actuales dirigentes acaparó la información verdiblanca este martes. De hecho, el propio protagonista no dudó en valorar su 'candidatura' y en señalar los, a su juicio, principales problemas que arrastra el Real Betis.

"Esto obedece a que en las conversaciones de hace tiempo las personas que tienen un grupo accionarial bastante importante, aparte de su beticismo, decidí apoyarles, aparte del grupo de acciones, también un poco ir al rescate. Ir en ayuda del Betis al ver la atmósfera de agotamiento en este proyecto. Hay una serie de problemas que están localizados. Esto unido a ser muy falto de conocimiento y dando bandazos, esta gestión está dañando la imagen y las posibilidades de lo que es el Betis. O le apoyamos o esto se va a convertir en una situación muy grave, y la decadencia está presente", aclaró sobre su identificación con esta plataforma Serra Ferrer, en declaraciones al programa 'Libre y directo' de la Cadena Ser.

"Esto lo dirá el beticismo de a pie, que es el que tiene que tener la fuerza para poder decidir las cosas. El Betis es de los béticos, o al menos así lo proclaman algunas personas, que después como vemos no se ajusta a la realidad. De ahí que tengamos necesidad imperiosa de sacar mayoría absoluta. Es un grupo de béticos que quieren aportar criterios que den estabilidad al club. A partir de aquí es una corriente que yo creo que necesita el club, un poco de autocrítica y ver las cosas de diferente manera", puntualizó.

Serra consideró que "cualquier persona que forma parte de lo que es el Betis tiene que saber que él puede expresar su idea, su criterio, cómo puede representar los valores que el beticismo tiene". "Todo lo demás sería una falta de respeto a los muchos años de historia que tiene este club, y al beticismo, que es su alma", añadió.

El balear admitió que encajaría con deportividad el hecho de que no saliera adelante este proyecto, que apuesta por la renovación de las 'cabezas visibles' de la entidad heliopolitana: "Seguiré siendo bético todo el resto de mi vida. Ahora me toca ser de a pie. Tengo unas acciones que indiscutiblemente el día 21 van a representar una mínima parte del accionariado, pero, si nos toca esperar, porque el beticismo así lo ha decidido, lo entenderemos".

"Si repasamos un poco lo que es la manera de decidir, esto tiene que ser más amplio y con personas de un calado profesional en cuanto a conocimiento. El agotamiento y la desilusión del beticismo están de manifiesto, el crecimiento es cero. La situación económica es muy grave y hay que buscar soluciones. Y después, tratar al beticismo cómo se merece. Todos estos problemas de falta de estabilidad y estas señales de falta de ambición de cara a lo venidero, esto se tiene que volver a replantear y buscar otros caminos", manifestó.

Serra insistió en que la actual "toma de decisiones no está bien sustentada en el conocimiento de lo que ansía el beticismo" y denunció que existe "un despilfarro bastante preocupante en las decisiones". "Conozco todos los problemas que pueda haber. Uno siempre responde con firmeza a su conciencia y a partir de aquí añado el respeto y la gratitud que le tengo al beticismo", expresó.

"Aquí el personalismo no puede existir, porque este es un club muy grande e histórico para que alguien se crea indispensable. Uno tiene que ser más leal en responder a lo que es hacer un Betis mejor. Pero sin autocrítica y ser serviles de alguien no me parece correcto. Hay mucha gente que por lo que sea ha expresado su inquietud en el devenir del club, y está preocupadísimo. Si no hay nada que me impida, voy a estar en la junta", sentenció.