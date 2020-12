Cicinho 'frenó' la marcha de Dani Alves del Sevilla

Dani Alves ha reiterado en muchas ocasiones que estuvo a un paso de marcharse al Real Madrid en 2007. Aquel verano, los blancos no eran los únicos que se habían interesado por él sino que el Chelsea también iba muy en serio a la hora de apostar por el entonces lateral sevillista. Alves llegó, incluso, a declararse en rebeldía para presionar a Del Nido y que éste le dejara salir. Así, se llegó a los últimos días de agosto con su continuidad en el aire. Entonces ocurrió la muerte de Antonio Puerta y tanto Alves como el club olvidaron sus disputas. El brasileño debutaría ese año con el Sevilla en Champions y un año después firmaría por el Barcelona.

No obstante, un compañero suyo de selección y que en aquel momento estaba en el Real Madrid, Cicinho, cree que el Madrid no apretó hasta el final porque tenía ese puesto muy bien cubierto. "Durante mi etapa en el Real Madrid se especulaba con que Daniel Alves, por entonces en el Sevilla, firmaría, pero la directiva lo rechazó diciendo que ya tenían a Cicinho", asegura el jugador en una entrevista en el programa Arena STB.

"En la historia en general, Daniel tiene más que yo, pero, en el Sao Paulo, mi historia es más grande y creo que jugué más que él", señala. La realidad es que si bien es verdad que Cicinho llegó al Madrid tras triunfar en el Sao Paulo, Dani Alves no acabó en el club madridista porque él estuviera, ya que el equipo blanco lo traspasó a la Roma ese mismo verano a cambio de 11 millones de euros.

En el equipo romano empezó su declive que le llevaría ser numerosas veces cedido (Sao Paulo, Villarreal, Sport Recife) y a continuar su carrera en el Sivasspor turco, algo de lo que en su día culpó al alcoholismo que en aquel entonces sufría. "Comencé a beber con 13 para 14 años, cuando fui para el Botafogo de Ribeirao Preto. Me dijeron que la cerveza era buena y bebí. Todo comenzó con el primer trago y no paré hasta los 30 años. Casi 20 años bebiendo", señalaba Cicinho, quien reconocía que no era su único vicio: "Y cigarro. Fumé durante 11 años, de 1999 a 2010. Sólo fumaba cuando bebía, pero mira que bebía... Todo el día".