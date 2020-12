Torrecilla, sí; Poyet, no

La 'dupla' que en su día formaron Miguel Torrecilla y Gustavo Poyet, de nefasto resultado, podía volver a repetirse en un Zaragoza que busca desesperadamente algo o alguien que le saque del gran lío en el que está metido. En posiciones de descenso a Segunda B y tras siete años en la Categoría de Plata, los maños ha puesto su proyecto en manos del exdirector deportivo verdiblanco.

Torrecilla se desvinculaba ayer del Waasland-Beveren para comprometerse con el Zaragoza por lo que queda de esta temporada y la siguiente. Y el nombre de Poyet, histórico del club aragonés, no tardó en aparecer. El exjugador uruguayo fue la apuesta cuando Torrecilla aterrizó en el Betis y, pese a que la aventura duró poco, la relación entre ellos ha sido cordial y tanto él como el propio Poyet no han ocultado que no les importaría volver a trabajar juntos.

Sin embargo, no será Poyet el elegido y, de hecho, el propio extécnico bético ha declinado esta posibilidad. "Yo con él -Torrecilla- hablo mucho, el día en que coincidamos otra vez, encantado y, con el Zaragoza, ya lo he dicho muchas veces, nos encontraremos, da igual en Primera o en Segunda, no tiene nada que ver la categoría, sino con hacer las cosas bien", señalaba Poyet a El Periódico de Aragón.

Iván Martínez podría sentarse hoy, en Almería, por última vez en el banquillo del Zaragoza, pero Torrecilla tendrá que buscarle sustituto en otro lado. Poyet, por ahora, no es la solución.