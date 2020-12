Navas: más centros y con más éxito que ningún otro lateral de LaLiga

Jesús Navas siempre ha llegado mucho, muchísimo, hasta la línea de fondo. Hasta el punto de que, en ocasiones, ése era el único recurso del Sevilla FC en ataque. Lo hacía cuando era extremo, absolutamente con todos los entrenadores que ha tenido, y lo sigue haciendo como lateral, aun contando ya 35 años. Lo que se le achaba antaño es que sus posteriores centros solían ser poco productivos, si se atiende al elevado número de veces que los ponía en práctica, y que se entregaban, en gran parte, a la suerte. A veces, cuando el delantero rompía al primer palo, su pase se iba largo, al segundo; y, cuando el punta amagaba y se iba al segundo, el balón del palaciego iba por abajo, al primero.

Al final, siempre ha dado mucho rédito, porque no deja de asomarse, sabe cómo quitarse a su marcador de encima o hallar un hueco entre dos y hasta tres rivales. Así, su número de asistencias suele ser alto cada temporada. Del Manchester City, sin embargo, no volvió sólo un Navas reconvertido a lateral, sino también un Navas más preciso, que había mejorado su técnica de centro, su variedad y su precisión.

Los datos que ofrece Alebia Analytics, de hecho, no dejan lugar a las dudas: actualmente, el canterano nervioneses no sólo es el que más centros por partido realiza (3,7), sino también el que lo hace con más acierto; el que se los entrega más veces al compañero. En el campeonato doméstico ha dado ya tres goles, uno cada 285 minutos.

Como se observa en la tabla, incluso su primer perseguidor, el también reconvertido a lateral Pablo Hervías (Real Valladolid), anda muy lejos de sus guarismos. Para Julen Lopetegui, no en vano, Jesús Navas no tiene ni recambio, aunque, ahora que regresa Acuña, seguramente en la Copa del Rey, como poco, el vasco tire de Aleix Vidal como eventual lateral derecho. Ahora bien, si sus molestias no remiten, igual tendrá que tirar ya del catalán en Getafe, este sábado (16:15 h).