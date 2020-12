Serra y los folios: "Me habla de un entrenador que manda a tomar por culo a la afición"

Es el tema del día. Se han filtrado los 'siete folios', que son diez, con los que López Catalán evaluó a Lorenzo Serra Ferrer para provocar su despido. Al presidente, Ángel Haro, no le parece bien que se haya filtrado ese informe que debería haber sido interno, pero ya en la calle y está generando reacciones de todo tipo.

Muy dura es la del propio Serra Ferrer, que se defiende atacando también al exentrenador del Betis Quique Setién: "Me habla de un entrenador que manda, con perdón, a tomar por culo a la afición. Que dice que es verdiblanco de toda la vida, pero no es bético. O que dice que la afición del Huesca es mejor que la del Betis. Me da un poco de vergüenza que un vicepresidente que es un aficionado pueda escribir estas cosas", ha indicado a la Redacción deportiva de Onda Cero Sevilla.

Serra Ferrer, que sigue aglutinando apoyos de peñistas y de pequeños accionistas a través de la plataforma esposibleotrobetis.com, ha vuelto a reiterar que hace falta un cambio en el club y que él no se siente capacitado para ser presidente: "Nada es eterno. Después de cinco años, el proyecto actual da muestras de agotamiento. Hay decisiones caprichosas. Los objetivos no deben ser tan mediocres. ¿Ser yo el presidente? No me veo capacitado para ser presidente del Betis. Son palabras mayores".