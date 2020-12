Los siete folios, diez, del despido de Serra Ferrer del Betis

Se hicieron famosos los siete folios con los que el Betis, Ángel Haro y sobre todo José Miguel López Catalán, despidieron a Lorenzo Serra Ferrer. Hasta hubo cánticos en el Benito Villamarín de aficionados contra 'Josemi' con la mala marcha deportiva del equipo: "Saca los folios Josemi, saca los folios", le cantaban con ironía.

Serra Ferrer ha comentado esta semana que "por el bien del Betis" no debo decir el contenido de esos folios, pero fue contundente al afirmar que "con la perspectiva del tiempo, siento vergüenza de que un vicepresidente del Betis se atreva a entregarle eso a un profesional". El miedo a perder el poder ha llegado a los actuales dirigentes y en la batalla no hay balas que guardar. Los siete folios, que son diez en realidad, ya están filtrados para tratar de dañar la imagen de Serra Ferrer, quien encabeza la candidatura 'Otro Betis es posible' que aspira a desbancar al actual consejo de administración.

El contenido de los mismos, publicado por Mundo Deportivo, hace referencia a la labor de Serra Ferrer como director deportivo, cargo en el que sustituyó a Miguel Torrecilla, durante las temporadas 17/18 u 18/19. En él se justifican las razones por las que le cambiaban sus funciones y le bajaban sus emolumentos. Dejándole como mera figura consultiva se le invitaba, directamente, a marcharse. De hecho, el conflicto acabó en el que siempre fue, un despido.

El informe, desde luego, es extenso y recoge la valoración que López Catalán realizó de Lorenzo Serra como vicepresidente, primero, y posteriormente como director deportivo.

"Como vicepresidente deportivo su labor (la de Serra Ferrer) ha consistido en asesorar al club para definir las líneas maestras de configuración del proyecto deportivo. En este punto se han aportado conceptos importantes en la planificación de la plantilla que han sentado una buena base (plantilla corta, reparto por tercios, pocos jugadores que necesiten adaptación, búsqueda de jugadores que acaban contrato). Sin embargo, si analizamos el funcionamiento de Lorenzo Serra como Director deportivo, tenemos que concluir que su labor no ha sido satisfactoria, de tal forma que teniendo en cuenta que es el área "core" del Club, esta situación hay que solucionarla.

Área de scouting y secretaría técnica

No hay buen debate de consenso con el entrenador en cuanto a necesidades del equipo, valoración de jugadores actuales y posibles fichajes. Lorenzo prioriza su opinión sobre ninguna otra de forma que si alguien no le gusta lo "corta" sin más análisis, imponiendo además prejuicios sin sentido en muchos casos.

Gestión de fichajes y relación con agentes y clubes

Creemos que Lorenzo Serra no es válido para realizar estas funciones:

-Poca capacidad de empatía con los agentes y clubes. No consigue generar relación de confianza para sacar buenos acuerdos. Ha habido quejas de muchos agentes por mala atención, o simplemente desatención.

- La coexistencia de Lorenzo Serra como director deportivo y los consejeros delegados ha hecho que haya duplicidades y mala coordinación en la relación con agentes y clubes

- No es bueno en negociaciones. No prepara propuestas por escrito, y deja muchos flecos en las negociaciones económicas, etc.

- No reporta bien. Avanza en temas sin decir nada.

- No sabe inglés, lo cual es un hándicap clave para el mercado internacional, que cada vez es mucho más importante.

Su mejor aportación ha sido a la hora de hablar con algún jugador o agente, ya que tiene una buena doctrina teórica para vender el proyecto y explicar qué es el Betis.

Gestión de entrenador y la primera plantilla

Muy mal en la comunicación con el entrenador. No ha dado feedback técnico que era muy necesario

- Además tenemos constancia de que no ha sido leal y ha criticado en varios foros al entrenador (periodistas, béticos), lo cual ha hecho que el entrenador haya sido más cuestionado todavía.

Es importante que Lorenzo insiste en que como es entrenador él no puede discutirle a otro entrenador. Ese argumento es absurdo, porque entonces debería dejar de ser director deportivo.

En resumen LSF es un mal gestor de personas, no tiene capacidad de gestión, comunicación, empatía, etc, por lo que la plantilla está "abandonada" en cuanto a referencia del Club, que es muy necesaria como punto de contacto diferente del entrenador que busca el rendimiento inmediato.

Gestión de cantera

Gestión nula, limitándose a ir a la ciudad deportiva a partidos o entrenos, pero sin reunirse con personas (entrenadores, responsables etc€) excepto con su mano derecha allí, Pep Alomar.

- Esa presencia de Pep Alomar ha supuesto un problema importante por empoderarse de unas funciones que no eran suyas y ejercer de director de cantera, con gran frustración por parte de mucho personal de cantera.

- Gestión nula sobre el Betis Deportivo, tanto en la planificación de fichajes como en la gestión del entrenador y los jugadores.

Hemos tenido muchas reuniones con personas de cantera que nos han hecho ver la realidad de la nula gestión que se estaba realizado en este área. Hay que destacar que la gestión de cantera supone una toma de decisiones múltiples en las cuales hay que tener una gran capacidad de comunicación y gestión de personas.

En resumen, ha sido una etapa nefasta en cantera, con malos resultados deportivos, que esperamos que con la nueva organización dirigida por Miguel Calzado cambie.

Portavoz del club en aspectos deportivos.

Como portavoz del Club en temas deportivos es válido porque tiene una buena doctrina teórica, entiende el beticismo, y tiene gran predicamento.

Lo negativo en este punto es que en lugar de aprovechar su gran predicamento entre la afición para apoyar el mensaje del Club, en el punto más importante que hemos tenido que era el apoyo al entrenador y dar un mensaje de calma a la afición, no lo ha realizado de manera convincente, de tal forma que se ha dado a entender que Lorenzo no apoyaba al entrenador.

Otros comentarios.

- Su relación con otras áreas del Club es muy complicada, siendo siempre una fuente de conflictos y tensiones.

- No deja que su equipo se relacione de forma natural con otras personas del Club, le molesta que hablen sin él.

- Otra función suya es asesorar en materia deportiva al Consejo, y en eso no ha hecho nada. En cuanto a la valoración de Quique Setién, nunca hasta después del partido con el Levante dijo nada en el foro de la Comisión deportiva ni en el Consejo en cuanto a la conveniencia de echarle.

Conclusión

El área deportiva del club es lo más importante, y el desempeño de LSF como VP y director deportivo consideramos que es mala.

Y para terminar, pero siendo muy importante, hay que destacar que la confianza con los consejeros delegados está muy dañada, así como con personas claves de la dirigencia del Club.

Por ello, nuestra decisión es que Lorenzo Serra salga de la estructura profesional del Club, y continúe solo ejerciendo las funciones de asesor deportivo del Consejo, pero sin tener jerarquía profesional sobre las diferentes áreas de la dirección deportiva. De esta, forma Lorenzo Serra puede seguir vinculado al Real Betis y a su proyecto deportivo, pero desde una posición más apartada, que permitirá que el área deportiva en el Club funcione correctamente.

En cuanto a dedicación, el puesto de asesor deportivo no exige una dedicación full time de trabajo diario, de tal forma que cumpliendo sus funciones no será necesaria su presencia en el estadio de forma diaria (es algo similar al puesto de Rafael Gordillo). De esa forma será convocado cuando sea conveniente a reuniones para asesorar en materia deportiva.

Para desarrollar las funciones de Director deportivo vamos nombrar un nuevo Director que asuma esas funciones tan importantes para el Club.

Es importante que quede claro que Lorenzo Serra no tendrá contactos con agentes y clubes en relación a posibles fichajes o gestiones del área deportiva, derivando los mismos al Director Deportivo o Director General, para evitar duplicidades.

Seguirá existiendo la Comisión deportiva, órgano creado por el Consejo que tendrá una función consultiva centrada en la definición estratégica del plan del área deportiva.

A nivel de comunicación, como asesor deportivo del Club, cuando sea requerido por el Dpto de Comunicación deberá salir a los medios a dar el mensaje que vaya en la línea de comunicación del Club.

Retribución de Lorenzo Serra en el nuevo modelo

Como hemos definido este nuevo modelo supone una reducción de funciones, así como de dedicación por parte de Lorenzo Serra.

Siendo asesor deportivo del Club, pero sin dedicación full time, consideramos que el salario adecuado a esta posición son 120.000 € más bonus.

A nivel de comunicación se estudiará por parte del Dpto de Comunicación del club como comunicar la nueva organización deportiva".

Así concluye un informe que supuso la destitución de Serra Ferrer, quien había logrado crear un equipo competitivo (se clasificó la Europa League en el primer año y jugó las semifinales de Copa en el segundo), pero que pedía a Quique Setién que buscara solución a los problemas defensivos que aún no se han solucionado.

Serra Ferrer aglutina apoyos ahora en la plataforma esposibleotrobetis.com y con un grupo de accionistas han despertado ilusión entre peñistas y otros muchos pequeños accionistas, que están desencantados con la trayectoria de un proyecto, el de ABA (Ahora Betis Ahora), que en cinco años ha sido capaz de poner al club a la altura deportiva que exige una afición tan fiel.