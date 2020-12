Getafe CF-Sevilla FC: El Coliseum no se conquista sin lucha

Que el Getafe CF no ande últimamente bien (no gana en LaLiga desde el 17 de octubre), no quiere decir que no siga llevando a sus rivales hasta el límite. Incluso teniendo bajas tan importantes como las de Djené o Mata. Y eso, para un conjunto como el Sevilla FC, que está acusando particularmente las vicisitudes del calendario con pérdida de frescura y lesiones, no es baladí.

Porque el Coliseum no se conquista sin lucha. Curiosamente, es un estadio que al Sevilla FC no se le solía dar bien, un estadio de protagonistas inesperados, como De Mul o Ganso, pero que se le da particularmente bien a Julen Lopetegui, quien siempre ha salido triunfante del mismo: nueve puntos en tres partidos. La pasada temporada, ya dirigiendo al cuadro nervionense, se impuso a los madrileños por 0-3, con goles de Ocampos, Fernando y Koundé.

A los tres se les espera en un once en el que no estará Jesús Navas -a quien reemplazará el renacido Aleix Vidal-, pero sí Marcos Acuña, cuya garra agradecerá el equipo y sus centros, fuertes y precisos, el punta. A priori, Luuk de Jong, si bien no habría que descartar que Lopetegui aprovechase la buena inercia de En-Nesyri, quien además podría correr a la espalda de una zaga azulona generalmente adelantada, porque suelen presionar bastante alto.

Para salir jugando, porque en el fútbol sólo con garra no se gana, va a venirle bien al Sevilla FC la entrada de Suso, quien se mueve con diagonales interiores por la media punta y que permitiría a Ivan Rakitic bajar hasta la base para que la única vía no sea la del pelotazo o salir a la carrera. A su lado estará Joan Jordán, quien se ofrece también mucho, desde que no está Éver Banega, para llevar la batuta, pero que está dejando claro que no es lo mismo distribuir la pelota que organizar el juego, en función de lo que vaya requiriendo el partido. Ahí este Sevilla FC tan plano en ataque organizado está teniendo problemas, por lo que, volviendo al principio, debe ser tan importante la titularidad de Suso.

Tras haber rotado ante el Stade de Rennes y con un partido el martes en la Copa para poner a los menos habituales, Lopetegui saldrá al Coliseum con lo mejor que tiene. Y José Bordalás, también. Eso sí, el técnico azulón ha querido dejar constancia en la previa de que su plantilla no tiene, ni mucho menos, el mismo fondo de armario que la confeccionada por Monhi: "Dentro de una plantilla hay niveles. Sabemos que tenemos un once con un nivel y luego hay otros chicos que tienen que crecer y tienen que mejorar. No quiero decir que no sean buenos futbolistas en un futuro, pero a día de hoy quizá no están al nivel de los que juegan habitualmente. En cuanto esos jugadores no están, el equipo lo acusa". Está claro, ¿no?

Seguramente, Bordalás tendría en su mente el centro de la defensa al realizar dicha reflexión en voz alta. Y es que va a tener que salir ahí con Cabaco y Etxeita, algo que deberían tratar de explotar los blanquirrojos. Ahoa bien, para llegar hasta ahí, tendrán que quitarle primero el balón al 'Cucho' o Ángel y chocar contra Nyom, Maksimovic, Arambarri y Cucurella. Y es que en el Coliseum siempre toca lucha.

- Alineaciones probables:

- Getafe CF: David Soria; Damián, Cabaco, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; 'Cucho' Hernández y Ángel.

- Sevilla FC: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Rakitic, Suso; De Jong.

- Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano).

- Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

- Hora: 16.15 h.

Clasificación: Getafe (15º. 13 puntos). Sevilla (6º. 16 puntos)

La clave: las bajas en defensa pueden afectar a la tradicional fiabilidad defensiva del conjunto azulón.

El dato: El Getafe, con nueve goles, es el tercer equipo que menos marca de la categoría por delante de Osasuna y Eibar (8).

La frases:

- Lopetegui: "Siento muchísimo respeto por Bordalás"

- Bordalás: "El Sevilla es un auténtico equipazo"