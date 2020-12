Lopetegui: "En-Nesyri es un chico joven; ha mejorado y tiene que seguir mejorando"

El técnico del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, atendió este viernes a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Getafe. Una comparecencia en la que el preparador vasco insistió en que tienen todos los sentidos puestos en el equipo madrileño. "Estamos en la antesala de un partido complicadísimo, durísimo. El Getafe es un equipo bueno, competitivo, tiene sus armas y obliga mucho a sus rivales, y más en su campo. Es un buen equipo, de buenos futbolistas y que además tiene muy claro cómo competir y jugar", apuntó el míster, que no quiso entrar a valorar a su homólogo en el club azulón.

"La segunda pregunta, yo no analizo a los entrenadores de los equipos contrarios, no es mi labor. Le tengo el máximo respeto. Los análisis los hacéis vosotros", afirmó, no sin también referirse a los asuntos relativos a la enfermería: "Tenemos bajas, que no van a poder estar mañana para ayudarnos, pero tenemos que centrarnos en los que están. Estamos teniendo muchas lesiones, pero forman parte de la lógica competitiva. Confianza plena en los que puedan estar. Jesús no ha entrenado, como tampoco Oli ni Munir, mañana tomaremos la decisión de quién viaja", argumentó.

Sobre el aspecto que más le preocupa de su rival de este fin de semana, aclaró que mira más al bloque que a las individualidades. "No es un jugador en concreto. Es un equipo lleno de buenos jugadores y además bien dirigido. Nos va a costar contrarrestar todas sus fortalezas. Cada partido es diferente. El Getafe exige técnicamente y tácticamente. Al equipo lo veo con ganas, con ilusión de competir, de afrontar los retos que tenemos por delante. Centrarnos en lo que toca, ahora toca el Getafe", añadió.

"No estamos muy pendientes de lo que puedan decir o no decir. Cada partido de Liga es una conquista. El Getafe es un buen equipo. No miramos para atrás. Es una estadística que desconocía, no estoy preocupado por esas cosas, no me dice mucho. La siguiente curva es el Getafe, un equipo potente y complicado", aclaró al ser cuestionado por cómo valoraba su buen rendimiento en el club en cuanto a número de victorias.

Por último, aseguró que En-Nesyri cuenta con su confianza, pero que "tiene que seguir mejorando". "Ha jugado desde el inicio muchísimos partidos, ha intervenido mucho, al igual que Luuk. Es un chico joven. Ha mejorado y tiene que seguir mejorando, él trabaja mucho", concluyó.