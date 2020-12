Getafe 0-1 Sevilla: Empujando y empujando, acabó derrumbándose el muro

Del Coliseum no se sale triunfar sin lucha, advertíamos en la previa, pero al fútbol se suele ganar por juego, por engaño, por habilidad, por generar espacios y saber explotarlos. Y el Sevilla FC, sin la magia de Banega y con pocos futbolistas que sean realmente distintos, apenas los encontró. Eso sí, a falta de trucos, no dejó de empujar y al final, ya con De Jong y En-Nesyri amenzando dentro del área rival, acabó cayéndose el muro azulón, que tenía una grieta por el centro, con Cabaco y Etxeita, quien terminó marcándose en propia puerta. De no ser así...

Jugar contra el Getafe CF de José Bordalás, como lo era enfrentarse a aquél ya mítico Sevilla FC de Joaquín Caparrós, significa chocar, revolcarse, discutir y no poder dar, en definitiva, varios pases seguidos. No se puede decir, no obstante, que los de Julen Lopetegui no lo intentaron por abajo desde el principio, moviendo el cuero de un lado a otro ante un conjunto azulón que, sin su defensa más veloz, el sancionado Djené, prefirió esta vez no defender tan lejos. Más bien, formó en muy pocos metros, sobre un 4-1-4-1 y tratando de coger a pie cambiado a los nervionenses con alguna transición rápida.

Lopetegui se olía que los suyos iban a poder progresar poco mediante el juego asociativo y, ante lo adelantada que suele colocarse la zaga azulona, apostó de inicio por En-Nesyri, a quien sus compañeros trataron de buscar en alguna ocasión en largo. Pero ni así. Y eso que al internacional marroquí se le ve en un momento dulce; tiene confianza en sí mismo y se atreve con todo, hasta a tirar cañitos. En el 17', se sacó con ese recurso la mejor oportunidad del Sevilla en la primera parte, al ser derribado a unos 25 metros de la frontal de David Soria. Jordán tomó la pelota, cogió carrerilla a lo Cristiano, le pegó a lo Cristiano y el balón se estrelló con violencia en el larguero tras bajar de súbito con 'folha seca'.

Después, más de lo mismo: el equipo visitante intentando ensanchar el campo, buscando un resquicio que no aparecía salvo por alguna internada de Acuña; y el local, a la espera de aprovechar un despiste para correr hacia Bono, casi inédito. En el 40' lo consiguieron los azulones, por fin, pero Rakitic lo cortó y se ganó una amarilla de esas que deberían dar puntos en el Comunio y no restarlos, porque la jugada, con el Sevilla roto, olía a peligro.

La primera parte acabó con varios jugadores en el piso (Cucho, tras un codazo de Diego Carlos que le valió la amarilla; Ocampos y Etxeita, peleándose en una falta...), como buen resumen de lo que había sido los primeros 45 minutos. De lucha. Sin fútbol.

Como el segundo tiempo empezó con los mismos y el paso de los minutos iba mostrando que iba a ser más de lo mismo, Lopetegui acabó tirando de Óliver Torres, quien se asoma más por la zona del '10' y que suele juntarse siempre con quien lleva la pelota para echarle una mano, ofrercerle asociación y vías de pase. Le dejó su lugar un Rakitic con aquella amarilla y que tampoco estaba aportando mucho con la pelota, a decir verdad.

Más a trompicones que por fluidez, se iba asomando el cuadro nervionense por el borde del área rival y En-Nesyri acabó domando un centro poco limpio de Óliver y disparando cerca del palo tras darse rápido la vuelta. Un buen aviso.

Lopetegui lo veía cerca y se atrevía a meter otro delantero en el campo, Luuk de Jong, a costa de un Ocampos que volvía a irse con gesto contrariado, pero sin poder tachar al vasco de injusto: está muy lejos del Ocampos de la 19/20, aun sin dejar de intentarlo siempre.

En el 76', llegó la mejor ocasión del encuentro para los locales. Cucho se sacó una falta de la nada en el vértice del área de Bono y Timor le pegó directamente a puerta, de donde habría tenido que sacar la pelota el meta nervionense, ya batido, de no ser por Koundé, quien la sacó bajo palos.

Justo después llegó el 0-1. Inesperado y bendito. Y se lo tuvo que marcar el Getafe en propia puerta, claro. Fue Etxeita quien batió a Soria, tras rematar hacia su portería un centro cerrado de Suso. De Jong y En-Nesyri estaban amenazando, cerca del punto de penalti, lo que seguramente ayudó.

Bordalás se la jugó ya con lo poco que tenía en el banco y Lopetegui se tapó, metiendo a Óscar y Gudelj. Hasta el final, el único que tuvo cerca el gol fue De Jong, tras una gran asistencia de Óliver. El holandés la mandó alto y el encuentro, tan feo como satisfactorio para el Sevilla, acabó. Fuese de la manera que fuese, pero el muro azulón había caído.

-- Ficha técnica:

0.- Getafe: Soria; Nyom, Cabaco, Etxeita, Olivera; Maksimovic (Palaversa, m. 87), Timor (Patrik, m. 87), Arambarri (Portillo, m. 93), Cucurella; "Cucho" Hernández y Ünal (Ángel, m. 83).

1.- Sevilla: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic (Oliver Torres, m. 65); Ocampos (De Jong, m. 75), Suso (Óscar, m. 84) y En-Nesyri (Gudelj, m. 83).

Gol: 0-1, m. 81: Etxeita, en propia puerta

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Arambarri (m. 36) y Ünal (m. 83), por parte del Getafe; y a Rakitic (m. 40), Diego Carlos (m. 45) y Aleix Vidal (m. 51), del Sevilla.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Santander disputado sin público en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.