Gio Simeone mira a España, donde Atlético y Sevilla lo vigilan

Seá porque su padre jugó en el Sevilla FC, sea porque el nombre del club nervionense suena por todo el mundo, a Giovanni Simeone (25) le atrae una barbaridad jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y no es ningún secreto, pues él mismo lo ha dicho abiertamente en alguna ocasión: "Me gusta mucho el Sevilla; siempre, no de ahora".



Y el caso es que el delantero argentino, con pasaporte español, parece tener claro que ha llegado el momento de cambiar de aires y de recalar en LaLiga, pese a tener contrato con el Cagliari Calcio hasta 2024.



El periodista turco Ekrem Konur, especializado en el mercado de fichajes, informa de que Gio ya le ha transmitido a su entrenador, un Eusebio Di Francesco al que conoce perfectamente Monchi de ficharlo para la AS Roma, que le gustaría dar un salto. El Atlético de Madrid, al cual dirige su padre, y el Sevilla FC, del que anda enamorado, sería sus destinos más probables.



Gio Simeone, ahora de baja por coronavirus, ha marcado esta temporada cinco goles en ocho partidos (un tanto cada 131 minutos) y ha dado una asistencia, siendo de valor de mercado, según Transfermartk, de 15 millones de euros. El Cagliari, curiosamente, ejecutó el pasado verano una opción de compra de 12, tras prestárselo la Fiorentina, para quedárselo en propiedad.



El Sevilla, sea como sea, sólo iría al mercado a por otro punta si enero saliese un Carlos Fernández que no encaja mucho en el 4-3-3 de Julen Lopetegui. El Celta es una posibilidad.



Giovanni, kariyerine La Liga'da devam etmek istedi?ini menajeri Leo'ya iletti. — Ekrem Konur (@Ekremkonur) December 12, 2020