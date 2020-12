Desde Italia se reafirman en el ofertón del Atlético por Fabián

"El Atlético de Madrid hizo una oferta monstruosa por Fabián. Tengo que desvelar un trasfondo que no todo el mundo conoce. Cuarenta y ocho horas después del final del último periodo de fichajes, el Atlético de Madrid ofreció al Nápoles unos cincuenta millones de euros por Fabián. De Laurentiis y Cristiano Giuntoli, respectivamente, de acuerdo con Gattuso, dijeron que no", aseguraba en Area Nápoli el periodista Carlo Alvino.

Unas cifras que contrastan con los límites del 'fair play financiero' que manejaba el Atlético para fichar y por los que tuvo que forzar tanto la maquina a la hora de hacerse con Kondogbia. Pero que, a su vez, confirman lo publicado por la Gazzetta dello Sport a mediados de octubre, cuando hizo referencia a esa oferta del club madrileño de 50 millones.

"De Laurentiis rechazó 50 millones. El jugador no hizo un escándalo: ésta es también la señal de que todos están siguiendo al entrenador sin lloriqueos, rebeliones y motines como en el pasado. Una oferta en el gong -sobre la bocina- de la última sesión del mercado de fichajes. El Atlético de Madrid puso 50 millones sobre la mesa por Fabián Ruiz. Tómalo o déjalo: tras unas horas de reflexión, el Nápoles respondió muy rápido y dictó sentencia", publicó en su día el diario deportivo italiano.

La realidad es que ofertas no le han faltado al jugador palaciego, de las cuales el Betis está muy atento por el porcentaje (4,5% del total) que le pertenecería, pero como ha dicho su agente, Álvaro Torres (You First Sports), el Nápoles no cede por ahora: "Por Fabián hubo ofertas antes de la pandemia, todos los intereses se habían trasladado al Nápoles. Con la pandemia ha habido propuestas que el Nápoles ha rechazado, de muchos millones de euros, pero algo menos por la coyuntura (...) En Europa casi nadie ha comprado mucho. Creo que en los dos próximos mercados la cosa será parecida pero que luego se reactivará".