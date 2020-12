Real Betis-Villarreal: Regularidad, divino tesoro

Vale oro para cualquier equipo enfrascado en lograr objetivos importantes. Y no alude únicamente a una continuidad en los resultados, sino en un sello propio que convierta a la citada escuadra en reconocible. Para los suyos y para sí mismo. Se admiten los despistes, las vulgarmente conocidas como 'carajas', pero a veces resulta inexplicable que unos futbolistas que rinden de manera sobresaliente pasen desapercibidos la jornada siguiente. O que algunos olviden de buenas a primeras conceptos que parecían grabados a fuego. Algo parecido le está pasando al Betis en lo que va de temporada. Le salva que todo está tan igualado e imprevisible que apenas separan un par de triunfos la zona UEFA del descenso. En esta tesitura, los verdiblancos, radicales en su conquista del todo o la nada (cero empates por ahora), descollan cerca de la sexta plaza tras resucitar en Pamplona.

Suelen sonreír los de Pellegrini ante los modestos. Contra los poderosos, depende el momento. Dio la cara frente a Real Madrid y Atlético, cuando el VAR y lo que no es el VAR le costó los seis puntos. Incluso, pudo aferrarse a algún agravio arbitral que otro en el 0-3 de la Real Sociedad, si bien le pasaron por encima Athletic, Getafe y Eibar, tres bajones complicados de defender. Menos mal que el técnico chileno se las sabe todas. Más le vale, porque, como él mismo conoce y pregona, no debe esperar refuerzos invernales ante la grave crisis económica que maniata al fútbol en general y a Heliópolis en particular. La vuelta de Canales, entre febrero y marzo, será su mejor refuerzo para la segunda vuelta. Agua de mayo, vistas las carencias creativas en verdiblanco.

Saber qué Betis comparecerá este domingo ante el pujante Villarreal es una incógnita. Por aquello de la irregularidad intrínseca de esta plantilla y de esta entidad, de nuevo inmersa en líos accionariales. Si perpetúa la seriedad, fiabilidad y pegada de El Sadar, volverá a hablarse de Europa en La Palmera, un arma de doble filo. Aunque nada tendrá sentido mientras que la celebrada nueva identidad de la 20/21, que se atisbó en Mendizorroza y se confirmó el fin de semana siguiente en casa contra el Valladolid, no se haga un hueco estable. No se trata tampoco de ganarlo todo, pero sí de que, cuando no se pueda, parezca que se intentó todo y únicamente faltó tino, que no quedó nada en la reserva.

En busca de un triunfo para la ilusión, que engordaría de paso el colchón de la tranquilidad bética, no estará Bravo, a quien Pellegrini reserva para evitar recaídas. Tampoco llegan los tocados Sidnei y Paul, que se unen a los lesionados de larga duración Camarasa y Canales. Por el contrario, Mandi ha superado el coronavirus e ingresa en la lista, como Juanmi. Tiene algunas opciones de desbancar a Víctor Ruiz de la titularidad el franco-argelino, como Borja Iglesias con Loren y Tello o Joaquín con Aitor Ruibal, si bien la lógica invita a pensar en que la alineación, tras el 0-2 contra Osasuna, puede y debe ser la misma, por mucho que se trate de rivales diferentes y necesidades diferentes.

ALINEACIONES PROBABLES:

Real Betis: Joel; Emerson, Bartra, Mandi o Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Aitor Ruibal o Tello, Fekir, Guardado; y Loren o Borja Iglesias

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Iborra, Parejo, Trigueros; Kubo, Pedraza y Gerard Moreno

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño)

Incidencias: Benito Villamarín, domingo 16:15 h (M+LaLiga)