Real Betis-Villarreal (1-1): Aitor propicia el primer empate del curso, que sabe bien

Primer empate del curso para el Betis, que volvió a encontrarse con un gol tempranero de estrategia, pero que supo rehacerse para igualar al comienzo del segundo tiempo e, incluso, merodear la remontada. Tablas que sirven para hacer bueno el triunfo en Pamplona y mantener al cuadro heliopolitano mirando hacia arriba y no hacia abajo. La entidad del rival, un candidato serio a la Champions, y la capacidad de reacción de los locales permite ser optimistas a corto plazo antes de viajar a Murcia (el jueves, para la eliminatoria de Copa a partido único contra el UCAM) y a Granada (el domingo, en Liga).

No pudieron empezar peor las cosas para los verdiblancos. En el primer ataque serio de los castellonenses, Manu Trigueros forzó un córner, tras pérdida de Carvalho, que Parejo puso al segundo palo para que Pau Torres supere en el salto a Víctor Ruiz y cabecee a la red. Un jarro de agua fría que obliga a los de Pellegrini a remar a contracorriente antes, incluso, de romper a sudar. Conestó tímidamente Álex Moreno con un zurdazo que no incomodó en demasía a Asenjo, por lo que tocaba insistir sin bajar los brazos como de costumbre en inferioridad. La habitual fragilidad defensiva de los heliopolitanos, especialmente a balón parado, no es cosa únicamente de la 20/21, sino que lleva ya unas temporadas dando quebraderos de cabeza a Setién, Rubi y, ahora, el chileno.

En el 18, Fekir, que había provocado una falta tras robársela muy bien en la presión alta a Trigueros, mandó su intento contra la barrera, confirmando que no está en un buen momento, al menos en lo que a la finalización se refiere. A renglón seguido, el campeón del mundo lo buscó en una acción personal que se marchó rozando el poste. Más cerca anduvo Fer Niño de remachar en el segundo palo un servicio de Gerard Moreno, señal de que no podía haber más distracciones atrás.

El choque se volvió de ida y vuelta, un riesgo asumido por los anfitriones ante la tesitura complicada. De esta forma, el internacional galo burló a su par para ponerla en el corazón del área. No pudo cabecear Bartra, pero el balón quedó suelto para el derechazo a quemarropa de Ruibal, bien solucionado por Asenjo. Un minuto después, Gerard no pudo apuntillar en posición franca, generándose un contragolpe que tampoco tendría consecuencias importantes, con zurdazo cruzado de Aitor como epílogo.

La posesión parecía ahora sonreír más a los de Pellegrini, pacientes en la elaboración para hacer daño a un Villarreal replegado en pos de alguna transición exitosa. Cumplida la media hora, Fekir volvió a recurrir a un libre directo, pero no sorprendió al meta castellonense. Pese a enfriarse un poco el partido por la (aparentemente) grave lesión de Iborra y la menos importante (a priori) de Estupiñán, el Betis persistió en su acometida, encerrando a su oponente. Un mini asedio que no reportaría frutos a la postre. Y en éstas, con otro parón por la torcedura de tobillo de Guido, llegaba el descanso.

Arrancó mejor el cuadro local en el segundo tiempo, con una banda izquierda nueva, pues ingresaron Miranda y Tello por Álex Moreno y Guardado. Y apenas tardó seis minutos en materializar esta reacción: Aitor Ruibal caza un balón suelto en la frontal, tras despeje al medio de Pau Torres, para, sin dejarla caer, ponerla en la escuadra. Asenjo sólo pudo hacer la estatua. Trató de despertar el Villarreal, aunque Joel abortó el centro de Mario Gaspar que había punteado Víctor Ruiz, tras pase de tacón de Kubo.

En el ecuador de esta fase, Tello forzó una recuperación que a punto estuvo de mandarla a su propia red Pau Torres. El Betis olía sangre y quería culminar la remontada. Gerard Moreno cabeceó blando a las manos de Joel una falta a Yeremi Pino que no existió (Bartra se la robó limpiamente). Tampoco atinó Jaume Costa a centro de Mario, pero lo cierto es que los amarillos habían equilibrado las sensaciones en esta recta final. Con todo, las contras béticas llevaban mucho peligro, auspiciadas por una gran presión. En una de ellas, Fekir remató flojo, tras una buena combinación entre Miranda, Tello y Ruibal.

Asustaban los de Emery en cada balón parado, pero el Betis se defendía como gato panza arriba. Y no ocurrió nada reseñable más, ni en lo que quedaba de tiempo de prolongación ni en los dos de alargue. Primer empate en lo que va de temporada de un equipo, hasta la fecha, radical en sus resultados, pero que logró equilibrar un marcador adverso para marcharse con un mejor sabor de boca.

FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Joel; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda 46'); Guido Rodríguez, William Carvalho; Aitor Ruibal (Joaquín 83'), Fekir, Guardado (Tello 46'); y Borja Iglesias (Sanabria 63')

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Pedraza 41'); Iborra (Coquelin 40') (Jaume Costa 58'), Parejo, Manu Trigueros; Kubo (Chukwueze 59'), Gerard Moreno y Fer Niño (Yeremi Pino 46')

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño). Amarillas a los locales Borja Iglesias y Guido Rodríguez, así como a los visitantes Fer Niño y Pedraza.

Goles: 0-1 (5') Pau Torres; 1-1 (51') Aitor Ruibal.

Incidencias: Partido de la jornada 13 del campeonato liguero, disputado a puerta cerrada en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.