Bartra y Álex Moreno, de momento, están fuera

Sin procupación por la altura de semana en la que estamos y porque hay un partido entre medias en el que no se arriesgará, pero con las dudas que pudiera generar. El Betis realizaba hoy su segundo entrenamiento de la semana con otras dos ausencias añadidas a las habituales. Se trataba de Marc Bartra, al que no se le vio sobre el césped y sólo trabajó en el gimnasio, y un Álex Moreno que sí estuvo en la charla inicial del técnico chileno, pero que luego se marcharía. Dos jugadores que habitualmente parten desde el once inicial.

Ambos se añadían a un Sidnei que sigue sin recuperarse desde que se anunciara su lesión la pasada semana y a un Paul Akoukou sobre el que tampoco se conoce su tiempo de recuperación. Y a los de larga duración Canales y Camarasa.

La noticia positiva ha sido la presencia a pleno rendimiento de Claudio Bravo, que ya estaba para jugar, según su técnico, la pasada semana, pero al que prefirieron reservar para evitar una posible recaída. El equipo se entrenó con la mente puesta en el duelo anre el UCAM Murcia, en el que previsiblemente tendrán oportunidades los menos habituales.