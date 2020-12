Ciudad de Lucena 0-3 Sevilla FC: Once serio, partido serio

El Sevilla no ha dejado que el Ciudad de Lucena llegue siquiera a ilusionarse.

Desde luego, no se trataba de frases hechas: Julen Lopetegui se tomó el partido ante un Tercera, el Ciudad de Lucena, como si fuese "una final" y teniendo muy presente que la Copa del Rey "no concede segundas oportunidades". Un solo canterano en la lista, Antonio Zarzana, y Javi Díaz, Joris Gnagnon o Carlos Fernández percatándose poco antes del partido de que el técnico vasco le había quitado las pilas al despertador. Y si no ha confiado en ellos de inicio ni para la primera ronda de la tercera competición en importancia... Al final, tuvieron sus minutos (intrascendentes, por cierto) y el Sevilla FC pasó sin apuros, que era de lo que se trataba.

Sea por el mal recuerdo que le dejó caer ante el CD Mirandés, sea porque resulta harto complicado seguir avanzado hasta muy lejos en la Champions, el técnico del Sevilla FC apostó por un once con jugadores de los habituales, como Bono, Jordán, Óliver o De Jong. Sí hizo una interesante variación: el 'Mudo' se movía por dentro, como interior, y Óscar era el extremo derecho en su clásico 4-3-3. Porque su dibujo sí que no lo varía. Y poco, sólo dos minutos, tardó el canterano del Real Madrid en poner al Sevilla FC por delante, abandonado su sitio en la cal y apareciendo por dentro para, tras un recorte con la derecha, batir a Adri con la zurda. Había recibido de Óliver.

Lopetegui seguía de pie en su área técnica, pese al tempranero 0-1. E incluso tras hacer unos 10 minutos más tarde el 0-2 Luuk de Jong. También tras recortar a un defensa y también con su zurda. El asistente fue un Idrissi que necesita participar en goles, aunque sea ante un Tercera, para creérselo un poco y comenzar a demostrar como sevillista las cosas que hacía en el AZ.

Se podía decir ya, por lo serios que habían salido los visitantes y por lo poco o nada que estaban inquietando los locales, que el enfrentamiento estaba más que sentenciado. El miedo era, más bien, que se hubiese acabado ya el partido de verdad; que ya no hubiese más juego. Y sí, en buena medida, fue así. El Sevilla dejó de presionar tan alto y , cuando la recuperaba, ya no tenía intención alguna de verticalizar. Tocaba y tocaba, hasta que el cuadro cordobés se cansaba de esperar y caía en la trampa. En una de esas, Idrissi pudo poner el 0-3. El balón, tras un par de amagues, se estrelló en el palo. Y se lamentó mucho el internacional marroquí, a sabiendas de que le hacía mucha falta festejarlo.

Antes del descanso, no obstante, llegaría el tercero. Lo hizo Jordán, desde el punto de penalti. La pena máxima la debió de ver Alberola Rojas más claro que nadie. En directo y por la tele quedaban dudas. En cualquier caso, tampoco es que Óscar se tirara.

Tras el descanso, Lopetegui tuvo a bien meter a Carlos Fernández, aunque el único que animó el partido fue Rekik. Rekik, sí. Le dio por soltarse y no dejó de subir la banda. Hasta le hicieron un posible (probable, más bien) penalti. E incluso dos. Alberola también debió de ver el asunto finiquitado con el 0-3 e hizo la vista gorda.

El siempre competitivo Jordán, empero, quería más, y justo antes del 60', y de que 'debutara' Joris Gnagnon, demostró con un lanzamiento de falta lejano que lo de Getafe no fue casualidad. Esta vez, iba incluso a gol, pero el meta local quiso llevarse una foto de la cita y evitó que entrada, con una buena intervención.

Con la aparición del central francés, ya aparentemente mucho más fino, pasó Gudelj al pivote y se puso como interior un Jordán que gozó de otra ocasión a balón parado, dejando patente que se le da mejor si prueba desde más lejos y al cuero le da tiempo a bajar.

El esperado debut de Zarzana

El posible concurso de Antonio Zarzana era ya prácticamente lo único que alimentaba el interés por seguir atendiendo a un partido cuyo desenlace llegó muy pronto. Y fue así porque, como decía en la previa Lopetegui, la Copa no concede segundas oportunidades y él, actuando en consecuencia, apenas dejó en su lista espacio para la cantera. Excesivo o no, el Sevilla FC, que acabó curiosamente con Ocampos como '9', Óscar de pivote y Koundé como interior, está en la siguiente ronda de la Copa. Sin sustos. Sin ser el clásico equipo de Primera al que apean a las primeras de cambio. Y eso, al final, es lo que importa.

Julen Lopetegui salió de inicio con Bono; Aleix Vidal, Gudelj, Sergi Gómez, Rekik; Jordán, Óliver Torres, Franco Vázquez; Óscar, Idrissi y De Jong.

Con este equipo saltó al campo el Ciudad de Lucena: