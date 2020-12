Más abierta que nunca, más en serio que nunca

No se equivocan los entrenadores que consideran la Copa del Rey el camino más corto hacia un título y hacia Europa, máxime desde el cambio de formato que establece eliminatorias a partido único hasta cuartos de final. Lógicamente, alguno de los poderosos se meterá en la pelea definitiva, pero la actual fórmula hace más factibles las sorpresas, como la protagonizada por el Mirandés en la edición anterior o la final todavía sin jugar entre Real Sociedad y Athletic en La Cartuja. Por eso, no hay que despreciar un torneo que otorga una plaza en la Fase de Grupos de la UEL al vencedor, amén de engordar sus vitrinas. Y, como está demostrando LaLiga, cualquier cosa es posible si te lo tomas en serio, porque a los nobles se les reblandecen los pies últimamente, una gran oportunidad para la burguesía y la clase media.

Bien es cierto que no anda sobrado el Betis de fuerzas ni de efectivos. Recién levantada la cabeza en el torneo de la regularidad, le interesa mucho normalizar su rendimiento en esa carrera de fondo antes que arriesgar en una segunda competición. Pero ésa no es más que la mentalidad de los débiles. Puede entenderse que un equipo de los condenados a luchar por la permanencia opte por reservar a sus puntales para el fin de semana, pero no sería de recibo que el Betis, con sus 25 fichas profesionales ocupadas de una plantilla hecha para quedar entre los seis primeros, despreciara el torneo del K.O. En realidad, la irrupción de Aitor Ruibal justifica que, pese a las lesiones, siempre resultará más interesante 'enchufar' a los que menos están participando para que, cuando les toque en Liga, estén preparados. En definitiva, combinar titulares y suplentes suele ser, en estos casos, la mejor receta para combatir el exceso de ilusión y ganas que se espera en anfitriones más modestos.

Y el UCAM Murcia no es un cualquiera, todo sea dicho. De los más destacados del Grupo 4B de la Categoría de Bronce, donde comparte escenario con el filial bético, los universitarios aspiran a una Liga Smartbank que ya saborearon no hace demasiado. Salmerón cuenta en sus filas con veteranos como Biel Ribas o Santi Jara (tocado ahora, como Isaac Aketxe), así como con el ex de Coria, Alcalá y Mairena Mustafá. Suficiente nivel como para tenerlo en consideración, aunque la citación heliopolitana, con todos los disponibles del primer plantel más Rodri, habitual ya con Pellegrini, invita a pensar en rotaciones, pero no en demasiados experimentos. A las lesiones de larga duración de Camarasa y Canales se unen las recientes de Sidnei y Paul, que habrían tenido minutos seguro este jueves, más Álex Moreno, reservado igualmente. Al menos, Bravo se suma a la causa.

Viajan, de hecho, los tres porteros del A. Recién salido de una nueva dolencia muscular, no parece oportuno que el chileno acumule dos compromisos en menos de tres días, por lo que se vislumbra el estreno de Dani Martín bajo palos, con Montoya y Miranda en los laterales. En el eje de la zaga, Mandi es fijo, seguramente junto a Víctor Ruiz para que Bartra supere esa contractura que le da la lata hasta un par de días después de jugar. Por delante, Guido Rodríguez es el más necesitado de descanso, por lo que el míster verdiblanco podría optar por juntar a Guardado con William Carvalho o, incluso, por retrasar a Rodri para que acompañe a uno de ellos, si bien el argentino es de esos futbolistas que acusa más la inactividad que la continuidad, dosificándose durante los propios encuentros. En la media punta, Tello y Lainez aparecen como alternativas lógicas, con Loren en la punta de lanza, para refrescar la alineación sin perder del todo una esencia y una identidad que deben conducir a la clasificación, mejor si es por la vía rápida y sin sobreesfuerzos.

ALINEACIONES PROBABLES

UCAM Murcia: Unai Aguirre; Adán Gurdiel, Admonio, Charlie Dean, Johan; Adrián León, Xemi Fernández; Mustafá, Pablo Espina, Javi Moreno; y Aketxe o Eneko Jauregui.

Real Betis: Dani Martín; Montoya, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guardado, Guido Rodríguez o William Carvalho; Lainez, Rodri o Juanmi, Tello; y Loren

Árbitro: Medié Jiménez (catalán)

Estadio: La Condomina

Hora y TV: 19:30 (Cuatro / DAZN)