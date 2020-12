Rakitic: "¿Luchar por el título? Este año podemos tener la oportunidad"

El mediocampista nervionense Ivan Rakitic, una de las estrellas de LaLiga Santander, ha participado en un evento de LiveScore, donde habló de su actual club, el equipo de su vida, así como de su paso por el FC Barcelona, el 'Clásico' y la muerte de Maradona, entre otros asuntos.

- ¿Qué le hizo querer volver al Sevilla FC este verano después de seis años fuera? ¿Qué ha cambiado en el club desde que se fue?

- En primer lugar, estar de vuelta en Sevilla es muy emocionante para mí y ésta es la sensación predominante. El club, por supuesto, ha dado pasos adelante realmente importantes desde que me fui. Es increíble que hayamos ganado la UEFA Europa League seis veces en los últimos 14 años; esto es realmente un logro fantástico. Con suerte, ahora podemos dar pasos aún mayores. Toda la gente de Sevilla y del club estamos muy orgullosos de estos seis títulos europeos y ahora queremos intentar conseguir cosas buenas en LaLiga Santander si podemos.



- ¿Qué compañeros le han llamado la atención desde que regresó? ¿Hay algún joven al que debamos vigilar de cerca?

- He jugado contra muchos de los jugadores del Sevilla FC, así que sé lo buenos que son. Me sorprendió mucho lo fuertes que son como grupo y lo duro que trabajan juntos. Todo lo que han logrado en los últimos años se debe a un exigente trabajo. Hay mucho potencial y un gran nivel de talento en el equipo, así que ojalá podamos dar pasos aún más grandes en el futuro. Creo que hay muchos chicos con mucho talento, por lo que es difícil mencionar sólo a uno. Pero, si voy a destacar algunos, diría que Bryan Gil, que está jugando en la SD Eibar cedido por el Sevilla FC. Es un chaval increíble, y estoy seguro de que tiene un gran futuro por delante.

También tenemos muchos jugadores con experiencia, jugadores como Fernando, por ejemplo. Creo que la mezcla entre estos jóvenes y jugadores con mucha experiencia es importante, y realmente sientes que el Sevilla FC es una gran familia. Los 23 jugadores estamos realmente trabajando juntos; hay una ambición increíble en el equipo. Puedes sentir la ambición, y esto es muy importante, por supuesto.



- Ha jugado para algunos entrenadores brillantes en su carrera. ¿En qué lugar queda Julen Lopetegui?

- Creo que es un entrenador realmente increíble. Está muy concentrado en trabajar en los detalles exactos y se asegura de que ningún trabajo se haga de forma demasiado casual. Se prepara muy a fondo y le gusta ver a su equipo preparado para todos los escenarios posibles, y destaca que cada segundo de cada partido es realmente importante. Puedes sentir su pasión por triunfar, lo cual es realmente importante. Julen y su cuerpo técnico están trabajando las 24 horas del día para nosotros, para que tengamos la mayor cantidad de información posible para estar preparados, lo cual es realmente sorprendente. Estoy muy orgulloso de trabajar con el entrenador y su equipo.



- Parece ser la carrera por el título más abierta de LaLiga Santander en mucho tiempo. ¿Es posible que la Real Sociedad se mantenga en lo más alto y gane el título? ¿Puede el Sevilla FC estar en la pugna también?

- Creo que lo que estamos viendo es que cada partido de esta temporada es realmente difícil de jugar. Mirando hacia atrás en los últimos años, era difícil imaginar que quizás este año sea nuestro año, porque el FC Barcelona o el Real Madrid normalmente ya tenían 5 a 10 puntos de ventaja después de las primeras 10 o 12 jornadas. Este año tengo la sensación de que, con una buena preparación para tener una buena pelea en LaLiga Santander, otros equipos pueden llegar lejos. Esta temporada será muy larga y seguro que pasarán muchas cosas porque LaLiga Santander está muy dura esta temporada. Pero sí, es de esperar que un equipo diferente pueda competir por el título. Los 20 equipos de LaLiga Santander pelean hasta el último partido, y sabemos que tienes que estar preparado en caso de que haya una posibilidad. Tienes que estar al 100% en tu juego y arriesgarte, ya que esta temporada podemos tener la oportunidad.



- Si pudiera nombrar a un jugador joven de LaLiga Santander para mirar su futuro, ¿quién sería y por qué?

- Para mí, creo que Ansu Fati, que lamentablemente está lesionado en este momento, es el que tiene un talento más increíble en comparación al resto. Jugué con él durante un tiempo en el FC Barcelona. Ha tenido mala suerte con su lesión actual, pero espero que pueda regresar lo antes posible. Para mí, es un chico que puede ser un gran jugador para el fútbol español, y estoy seguro de que mucha gente, incluyéndome a mí, disfrutará de Ansu jugando al más alto nivel durante mucho tiempo.



- Se ha convertido en el primer jugador extranjero en ser capitán del Sevilla FC desde Diego Armando Maradona. Después de su trágico fallecimiento recientemente, ¿cómo resumiría sus sentimientos hacia él?

- En primer lugar, haber dado pasos similares a los de Maradona, como jugar tanto para el Sevilla FC como para el FC Barcelona, ??es simplemente increíble. Ser el primer jugador no español en capitanear el Sevilla FC después de Maradona es realmente increíble. Estoy muy orgulloso de ser el capitán del club y siento que tengo la confianza del club, de la gente de Sevilla y de toda la afición. Es impresionante formar parte de la historia del club.

Por supuesto, sabemos lo que Maradona fue capaz de hacer en el campo, y no hay muchos jugadores que todavía conozcan tantos detalles 20 años después de su retiro. El día de su muerte debió ser un día muy duro para su familia, sus hijos, así como para todo el pueblo argentino, pero creo que también fue un día duro para todos nosotros. Incluso la gente que no sabe mucho de fútbol sabe quién es Maradona.

Maradona fue diferente, supo demostrar que no solo "juega" sino que "disfruta" del fútbol, ??que fue una inspiración increíble para todos nosotros. Fue un día muy difícil, pero también estoy seguro de que gente como Maradona vivirá para siempre. Lo recordaremos por la eternidad y esperamos poder brindarle muchos días especiales e impresionantes en el futuro, porque estoy seguro de que nos está mirando desde donde está ahora.



- ¿Quién era su ídolo futbolístico cuando era pequeño?

- Ha habido muchos jugadores increíbles a los que he admirado, pero, en la generación de Maradona, estaba admirando a Robert Prosine?ki. Era un jugador algo similar a Maradona y era capaz de bailar con la pelota cuando jugaba, lo cual fue increíble de ver. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con él durante algunos años en la selección croata cuando era entrenador asistente de Slaven Bili?, así que fue increíble trabajar de cerca con él. Definitivamente, era otro chico que podía bailar con el balón.



-¿Cuántas temporadas más cree que le quedan a Lionel Messi en el FC Barcelona?

- Espero que le queden muchos años y que decida qué es lo mejor para él y para el FC Barcelona. Estuve seis años increíbles jugando con él en el FC Barcelona y es realmente increíble haber jugado con él y estar en el mismo equipo, así que espero que pueda quedarse muchos años más en el FC Barcelona.



- Si Lionel Messi se fuera, ¿a qué club es más probable que lo vea unirse?

- Creo que ésta debe ser su decisión y debe hacer lo mejor para él y para el club. Creo que toda la gente del FC Barcelona y la afición del club siguen con él, así que tiene que ser claro consigo mismo, con su familia, con el club y con toda la afición. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta.



- ¿Le sorprende que el FC Barcelona haya tenido un comienzo de temporada complicado?

- Creo que no se trata solo del FC Barcelona, ??quizás también se trata de la situación en general. Todos los demás equipos de LaLiga Santander han dado pasos adelante, por lo que el nivel de competencia ahora es mucho más alto, y todos estos partidos son realmente difíciles de jugar. Todas estas cosas lo hacen más difícil.

Además, que un gran equipo cambie de entrenador y algunos jugadores puede significar que a veces no es fácil adaptarse, pero para mí todavía está claro que el FC Barcelona tiene un equipo increíble. Siguen teniendo al mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Una de las mejores cosas del fútbol es que todos los equipos son competitivos y quieren ganarse unos a otros, así que tienes que estar preparado y si no, prepárate para perder. Creo que el FC Barcelona volverá a alcanzar sus altos estándares y es de esperar que estén al 100% pronto de nuevo.



- Siempre jugó muy bien en 'El Clásico'. ¿Cómo fue jugar en ese partido?

- Tuve la suerte de jugar una gran cantidad de partidos de #ElClásico. Uno de los mejores recuerdos fue jugar en el Estadio Santiago Bernabéu en 2019 cuando marqué un gol y ganamos al Real Madrid por 1-0. Fue un gol en la primera mitad y fue realmente especial ser el ganador del partido más importante. Fue realmente increíble porque los partidos de #ElClásico son diferentes, y por eso ser parte de la historia de este encuentro me hace sentir inmensamente orgulloso



