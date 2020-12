Serra, sobre Joaquín, la elección de Rubi, su nota, si se siente utilizado...

Lorenzo Serra Ferrer intervino en Radio Marca Sevilla justo después del presidente Haro, a quien replicó, aunque desde un tono más mesurado que en días anteriores. Conciliador, el balear se puso en manos de los béticos en la junta del próximo lunes, contestando a todos los puntos, incluyendo el inesperado ataque de Joaquín Sánchez en sus redes sociales. Seguramente, el veterano ex extrenador y ex vicepresidente deportivo de los heliopolitanos hablará de nuevo antes del 21-D, aunque este pronunciamiento era esperado tras las últimas declaraciones 'oficialistas'.



MAL MOMENTO DEPORTIVO

"Es cierto que la realidad es la que es. No va de un resultado arriba o abajo, sino de una gestión y un proyecto que se iniciaron hace cinco años. Los resultados arreglan muchísimas cosas, pero no todas. Por el camino, se van dejando señales. A veces, puedes tener un buen rendimiento deportivo, pero con una factura difícil de pagar".

"El lunes es la asamblea, el sitio adecuado para que cada uno exprese su idea y se muestre conforme o disconforme con las decisiones tomadas. Es una situación que hay que comprender y aceptar. Hay muchos béticos descontentos por la situación por la que atraviesa el equipo y por la gestión. Es una muy buena oportunidad para que el beticismo de base exprese lo que piensa. Los dirigentes y gestores deben saber escuchar y valorar todas estas cuestiones. No es que no sean béticos o los béticos malos, sino que piden soluciones que aporten estabilidad y fortaleza tanto a nivel deportivo como económico. Ahí estaremos, si nos dejan, para aportar nuestra experiencia"



HARO DICE QUE FUE MAL GESTOR EN EL MALLORCA

"Siempre respetaré la opinión de un bético, que tiene una situación extraordinaria, que es la suerte inmensa de ser presidente del Betis. No he venido a discutir con él, pero algo de responsabilidad tendrá en este proyecto, que alcanza el quinto año. Respeto la opinión de los demás y pido que la mía sea respetada"

¿SE SIENTE UTILIZADO?

"No soy ni más ni menos que un bético desde hace muchos años que, en el fondo, quiere aportar la ilusión y la pasión que me genera el Betis. No quiero ser un problema ni un estorbo. Si me utilizan o no, ya lo sabré. No estoy obsesionado con entrar en el consejo, porque no soy una persona que entienda. Pero puedo aportar conocimiento y experiencia no sólo en el Betis, sino también sobre futbolistas y entrenadores. En esta situación, no creo que puedan ponerme trabas. Siempre aceptaré lo que decidan los béticos, y seguiré siendo mientras viva bético y accionista

Pase lo que pase, no me sentiré decepcionado"

"Sí tiene sentido todo esto, porque hay que aprobar su gestión y los presupuestos. Según nos cuentan, el problema no es solamente el comportamiento del equipo, sino el modelo de gestión del área económica y del beticismo. Según puedo ver, estas emociones se ignoran, se olvidan o no se saben gestionar. El alma del club es el beticismo, pero al presidente no le he escuchado ese punto de humildad de reconocer que el beticismo tiene mucha fuerza. Ángel piensa que no debo entrar, pero no me atrevería a decir estas cosas, porque todos los béticos debemos tener cabida"

"He venido no a plantear soluciones drásticas, sino a aportar soluciones diferentes a las actuales. Voy a aceptar cualquier decisión que se tome en una junta general de accionistas, porque el beticismo de a pie es el que tiene la palabra"



PORCENTAJES

"Tampoco es un objetivo (ganarles en numero de accionistas, que no de acciones), pero tengo que agredecer todo el apoyo que me está brindando un número importante de béticos. He escuchado al presidente decir que, si no aprueban el presupuesto y la gestión, se va a ir. Tampoco es cuestrión de que, si no me dan la razón, me voy. Hay que escuchar a los béticos y, después, rodearse bien de profesionales. No esta toma de decisiones cada temporada, desde el capricho o el desconocimiento. Cada temporada aplicamos una idea diferente. Tenemos que analizar bien la planificaciñón y controlar lo que hacemos"



JOAQUÍN

"Con él mantengo un lazo de amistad y de admiración. Su opinión es respetable, igual que imagino que respetará la mía si es diferente. El beticismo es plural y deben tener cabida todos los criterios y opiniones"

ESTILO

"Sin duda, es normal que todas las aficiones, y a ésta la conozco bastante, tanto como enttenador como responsable de la parfcela deportiva, lo que quiera es ganar. El cómo es importante, pero no más. He estado en dos etapas diferentes y, humildemente, creo que aporté resultados para conseguir éxitos. Las caracteristias de los jugadores te marcan mucho para poderles exigir. El beticismo espera con ansiedad, ilusión y pasión ver jugar a su equipo. El comportamiento que tiene cada jugador, que representa a cada aficionado, es clave. Más allá de si más toque, si desde el inicio o desde el centro del campo, de si hay brillantez o no, tienes que tener un equipo mentalizado para ser ganador. No vale otra cosa en el fútbol. Es el caracter el que te hace avanzar o quedarte estancado. Eso, unido al talento y la actitud, que son importantes"

RUBI

"La decisión sobre el entrenador de la 19/20 no la tomé yo, pero sí es cierto que había una lista de entrenadores en la que, para ser justos, no para crear conflictos, estaba Manuel Pellegrini, pero no se pudo hacer frente al coste económico y se decidió bajar un poco el listón"

SALARIOS POR ENCIMA DE LAS POSIBILIDADES

"El tema salarial no lo imponía yo. El asunto económico lo llevaban el presidente, Federico (Martínez Feria) y Josemi (López Catalán). Si se podía, se bicheaba, y, si no, no. Siempre tuve presente que no se podían rebasar cantidades para fichar que no pudiéramos generar (con traspasos). No creo que deba ponerme ninguna nota. Está claro que estoy satisfecho con esos dos años, porque el equipo tuvo un rendimiento muy bueno y yo colaboré. El beticismo y el tiempo, que es el mejor juez, coloca a cada uno donde se merece"