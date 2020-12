Víctor Ruiz, su fichaje, la mejoría defensiva y... Joaquín

Un positivo en el arranque de la temporada le lastró y el buen hacer en los primeros partidos de sus compañeros le situó cuarto en las rotaciones de los centrales. Para colmo, en su primer partido como titular, en San Mamés, Víctor Ruiz se metió un gol de mala fortuna en su portería... Ahora, por fin, ya sea por la baja de algún compañero o por la confianza de Pellegrini, comienza a tener continuidad y suma dos partidos consecutivos en el once. Justamente, los dos en los que se ha frenado la sangría goleadora que mermaba al Betis en este arranque liguero.

El central catalán atendía a los medios del club para valorar su situación personal y la del equipo antes del arranque copero y de una visita a Granada que se antoja crucial.

Un comienzo difícil y la mejoría defensiva

"El estreno de titular en San Mamés no fue el mejor comienzo con un gol en propia meta a los diez minutos. No quedaba otra que seguir trabajando y demostrar al entrenador que aquello fue un accidente. Jugué con Sidnei. Ahora, dos partidos seguidos con Bartra. Y lo importante es que hemos reducido ese nivel de goles en contra. Hay que intentar seguir de esa manera. Si conseguimos ser fuertes en defensa, con lo que tenemos en ataque, habrá ocasiones para marcar seguro".

Cómo llevó esa falta de oportunidades

"Sabes que en un momento te puede tocar y debe estar preparado todo el mundo. Yo soy el ejemplo en eso. Ahora llegan muchos partidos y los menos habituales también tendrá una oportunidad".

Lastrados por un problema heredado

"Cuando encajábamos un gol en contra, al equipo le costaba reaccionar. Ante el Villarreal no le perdimos la cara al partido y luego incluso tuvimos alguna ocasión más que ellos. Es un buen punto que habría que hacer bueno en Granada. Las sensaciones fueron bastante positivas, aunque ese gol tan temprano te condiciona bastante".

Mejoría en las dos últimas semanas

"En estos partidos no nos hicieron muchas ocasiones. Con el paso de los partidos tendré mejores sensaciones, aunque eso depende del míster y cuando lo crea conveniente. Sabía que aquí había mucha competencia y cuando te toca debes estar preparado".

La Copa: un torneo del K.O. en toda regla

"Es una final, puede decirse así. Es un formato atractivo que da más opciones al equipo menor. Es un aliciente también, se hace más atractivo y el rendimiento tiene que ser máximo para pasar de eliminatoria. Es la competición en la que puedes plantarte en una final en menos partidos, eso hace que sea interesante para todos y no haya que dejarla pasar. No hace falta recordar que muchísimos equipos que eran favoritos no lograron pasar eliminatorias. Hay que estar enfocados en lograr la victoria, el factor mental es clave. ¿Público? Es un primer paso de algo que estamos deseando".

Joaquín, más que un capitán

"Tiene mucha trayectoria, en el club es más del Betis que el escudo, es fundamental en la plantilla. Demuestra día a día el compromiso que tiene dentro del campo y también fuera cuando le toca".

¿Por qué eligió al Betis?

"Estaba libre, tenía la posibilidad de elegir y estaba entrenando por mi cuenta. Sonó el teléfono, cuando salió esta posibilidad no me lo pensé y se hizo todo muy rápido. El tema del Besiktas sigue su proceso y estamos tratando de que se solucione con tranquilidad. Hablé con Cordón y con el míster, me explicaron la idea que tenían y se resolvió rápido".