La "adrenalina" y la "sensación increíble" del ovacionado Joaquín

Ha sido el gran protagonista de la semana y de la noche. Suya ha sido la jugada con la que el Betis ha desatascado un partido que se ha podido complicar con las tres claras ocasiones de gol del rival. Perdonó el UCAM y Joaquín sacó la magia de su fútbol para asistir a Montoya en el 0-1. Salió ovacionado de La Condomina al ser sustituido por Fekir: "Ha sido la mayor alegría después de mucho tiempo. Una adrenalina y una sensación increíbles. Que te aplaudan y ovacionen es espectacular. Ha sido bonito recibir el cariño de la gente", declaraba.

Explica el extremo portuense que "me he visto sin opciones y he tenido que jugármela de controlar y amagar. He tenido fortuna de llevarme la pelota por la línea y en el pase atrás ha llegado el gol de Montoya".



Pese al triunfo, Joaquín reconoce las dificultades para pasar de ronda: "Son partidos que no son fáciles. Ya conocemos este tipo de partidos. El UCAM es un gran equipo. Había que salir con actitud y compromiso. Hemos sufrido. Han tenido dos o tres contras que nos han hecho daño y se han podido poner por delante. Tras nuestro gol hemos dominado muy bien. Ellos querían disfrutar de esta Copa y ha sido difícil".



Joaquín ya piensa en mantener la línea de triunfos también en LaLiga: "Siempre ganar es importantísimo. Te da moral, fe y confianza. Estamos en un buen momento. Hay que seguir mejorando y corrigiendo cosas. Máxima exigencia desde el minuto uno. En Granada tenemos un partido difícil. Esta es la actitud y el compromiso que debemos tener en cada partido".