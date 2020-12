El agente de Joaquín desliga el apoyo a Haro y Catalán de su renovación

Al capitán del Betis, Joaquín Sánchez, le están 'crucificando' en las redes sociales por posicionarse en favor de Haro y Catalán, y en contra de Serra Ferrer, de cara a la votación que tendrá lugar en la Junta de Accionistas del próximo 21 de diciembre, y su agente, Eduardo Espejo, ha tenido que salir en su defensa aclarando que no lo ha hecho para ganarse una renovación de su contrato: "No se puede decir que lo haga por interés. Hay que tener memoria histórica. Él tendrá que decidir si sigue o no. Lo decidirá él solo y ya veremos qué decide de aquí a final de temporada. No se puede hablar de interés de un jugador que en el año 2015 viene a un Betis recién ascendido cogido con alfileres, que no estaban ni estos señores, ficha con una Junta que no era la de estos señores, que tenía ofertas en la mesa de clubes que le pagaban cuatro veces más y que arriesga su carrera para ayudar a este equipo a consolidarlo en Primera. De hecho, es lo que ha logrado en cinco años. Dudar de Joaquín es ser muy injusto con él porque creo que no se lo merece. Vosotros lo conocéis y sabéis lo que no quiere hacer daño a nadie, y menos a su Betis", ha indicado en Libre y Directo de la Cadena SER.

"Ya en la época en la que vino se dijo que venía a arrastrarse y a llevárselo. Joaquín ha demostrado lo que es dentro del campo. Y lo cómodo era callarse y no decir nada. Pero una vez que entras en el juego institucional, si pone a favor de uno u otro habría problema. Joaquín con Serra Ferrer se lleva fenomenal. En el fondo él dice si es el momento de hacer esto o es mejor que haya unidad para que este Betis crezca. Asume el riesgo de invertir acciones en el Betis porque sabe que en algún momento estará dentro y, desde dentro, intentará arreglar lo que haya que arreglar. Joaquín lo que tiene se lo ha ganado en el campo. El cariño que se le profesa en todos los campos se lo ha ganado él", ha añadido Espejo.

Eduardo Espejo ha reconocido que el portuense ha podido cometer un error en la redacción de su comunicado: "Yo estuve hablando anoche con él y está muy sorprendido. Es verdad que el término de desestabilización podría haber dicho otro conflicto institucional de los que históricamente ha tenido el Real Betis Balompié, pero en el fondo de lo que habla es de la falta de unión. El fondo del comunicado viene a decir que yo, soy accionista, y es verdad que también capitán. Yo llevo viviendo 10 años de conflicto, de problemas. Yo desde fuera he visto lo que ha pasado. Joaquín nunca se ha ido del Betis. Yo lo he visto en Valencia, en Málaga y en Florencia, pero él tiene un escudo que nunca va a abandonar. Podría haber dicho otra cosa, pero no se merece cómo se le está tratando porque él quiere al Betis y ha renunciado a mucho para estar aquí. Se jugó su carrera para ayudar al Betis".

El valor de sus 10 goles la pasada temporada

Si le quitamos los diez goles del año pasado, igual el Betis no estaba en Primera. Si Joaquín quiere renovará y si no, no. No creo que a estas alturas nadie le tenga que regalar nada. Joaquín lo que ocurre es que sufre con el Betis. Yo lo he visto sufriendo viéndolo en Segunda división. Y yo sé a lo que ha sido capaza de renunciar para estar en el Real Betis. Yo estaba en Florencia y sé a lo que ha renunciado para volver al Betis. Esto es verdad y lo sabéis. Al entrar institucionalmente en el club lo que quiere es ayudar. Él no quiere tener enemigos porque nunca los ha tenido.

Vino con un Betis cogido con alfileres

Al final no es un tema de votar o no. Está el socio de cinco años y el de 25 y de 50 años. Según el tramo de edad cada uno pensará de una forma porque hemos vivido lo que hemos vivido. Qué tipo de interés. Se la jugó volviendo al Betis. Acordaros de ese Betis de Pepe Mel de 80 millones de presupuesto cogido con alfileres. Y se vino aquí. El trasfondo de este comunicado es decir, señores, unidad. Joaquín nunca se va a poner en frente de nadie y menos de Lorenzo. Quizás también esté equivocado el momento de dar ese paso y quizás comentarios en los que hay mucha pasión y poca razón. Él entra para que cuando deje el fútbol intentar ayudar a su club desde dentro, y desde dentro Joaquín ya será otro. O hay unidad o no se puede sacar un proyecto adelante.

Ponerse en contra de Serra Ferrer

Me hablas de Lorenzo y de ganar la Copa del Rey. Entonces había un único accionista, una situación sólida en la que él decidía cuál era el camino. No digo que lo hiciera bien o mal, pero ahora es diferente y esa inestabilidad que hay ahora se transmite también al campo. La relación de Lorenzo y Joaquín es espectacular, siempre lo ha habido. No estábamos hablando de personas, estamos hablando de lo mejor para el club.

El año más complicado en la historia del Betis a nivel económico

Yo me he leído el comunicado otras dos o tres veces y acaba diciendo que apuesto por el presente, por el futuro y por la unidad. Lo que no quiero es otro lío institucional en el año más complicado de la historia del Betis a nivel económico como le está pasando a todos. Entiendo también el nivel de crispación que esto está generando.

La oposición y el trasfondo del comunicado

Es una alternativa viable, legítima y nadie la va a discutir. Joaquín no dice eso en el comunicado. Joaquín al final lo que está diciendo es hacer de este Betis lo que yo creo que los béticos se merecen. El potencial del Betis todos sabamos cual es, y si estuviera respaldado y estabilizado. Un proyecto no se hace en poco tiempo. Un año en Europa y es lógico que ha habido errores. Y conocemos las limitaciones que vienen derivadas de todo lo que hemos vivido. Ese crecimiento exponencial está mermado. Cuando se reparten las acciones y se hace un Betis más de los béticos, es ahora cuando con unidad podemos hacer crecer al club lo que creemos que puede crecer. Ese es el fondo, y no el trasfondo del comunicado.