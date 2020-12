Una acción de Joaquín, ovacionado, da vida al proyecto en Copa

En la semana en la que más se ha hablado del Joaquín accionista por su polémico apoyo a Haro y Catalán, el extremo se ha sacado una acción de la chistera para voltear un partido en el que el Betis estaba sufriendo de lo lindo y para salir ovacionado al ser sustituido en La Condomina, donde la presencia de público despierta esperanzas futuras en la afición al fútbol.



Una extraordinaria jugada de Joaquín dentro del área, con la calidad que sólo tienen los elegidos como él, ha finalizado con un gol de Montoya que allanó el camino del triunfo para dar vida al proyecto copero de un Betis que, milagrosamente, se marchó al descanso con ventaja en el marcador.



No arrancó bien el partido Joaquín, pero su nivel técnico es de élite y, cuando el Betis había sufrido la intensidad de un UCAM muy ordenado y motivado, sacó el portuense la magia para hacer lo que sólo algunos son capaces de hacer: parar el tiempo en el área, driblar a los impetuosos defensores del UCAM y asistir a un Montoya que puso un magnífico broche -muy buen remate a media altura- a una acción que no merecía otro final.



El primer tiempo, en todo caso, dejó todas las dudas que acompañan al Betis en este arranque de temporada y alguna más. Ante un equipo menor sobre el papel, no mostró la superioridad de categoría que se le presume. Las mismas debilidades defensivas, el mismo equipo poco compacto (el dúo Carvalho-Guardado no sostiene al resto) y la misma falta de contundencia en la resta de siempre.



La primera vez que juegan los cuatro fichajes juntos

Muchas novedades en el once. Un equipo aparentemente fiable con la presencia por primera vez de los cuatro fichajes realizados esta temporada (Bravo, Montoya, Víctor Ruiz y Miranda; además del chaval del filial Rodri), pero con futbolistas como Mandi, Carvalho, Guardado, Joaquín o Sanabria, por el que apuesta Pellegrini por delante de Loren o Borja Iglesias. La aparente fiabilidad que mostraba el papel no se traslada al campo y el Betis vuelve a ser un equipo sin solidez que milagrosamente llegó con ventaja al descanso.



Comienza bien el encuentro el conjunto bético. Con intensidad y con ganas de ir al partido, como en la previa había anunciado Pellegrini, desde el minuto uno. Pero la alegría en el juego y en la puesta en escena dura poquísimo y el UCAM Murcia se va haciendo grande ante un Betis sin solidez que se mantiene en el partido gracias a Bravo (evitó el primer tanto del UCAM en el minuto 8) y a la diosa fortuna, que hizo acto de presencia en un balón que se marcha de palo a palo acariciando toda la línea de gol después del remate de Tropi. Parecía que entraba y, sin embargo, posiblemente por la inclinación del terreno de juego, en ningún momento el balón rebasó completamente la línea de gol.



Pasada la media hora el Betis había comprado papeletas para ser el equipo grande que diera la sorpresa copera. Un disparo fuera de Guardado en el 10' y otro de Carvallo a las manos del meta Aguirre en el 19' fue el escaso bagaje ofensivo de un equipo que volvió a dar otra opción (esta vez doble) al UCAM: un primer remate que despeja Bravo y otro que manda a las nubes Xemi.



Doble cambio de Pellegrini al descanso. En ataque, Loren por un Sanabria sin mordiente (y con molestias) y más músculo en el centro del campo: Guido por Carvalho, que tuvo varias pérdidas peligrosas en el pase y que sigue sin mostrar su mejor versión. Y sale el Betis más intenso en la segunda mitad, con un remate de Miranda que acaba en córner y el posterior remate de Guido de cabeza a las manos de Aguirre.

Acertó Pellegrini en el cambio de Guido, que dio más consistencia al centro del campo, aunque el UCAM se sacude el dominio bético en el arranque forzando un par de saques de esquina que lanza con peligro, pero que son bien defendidos por el conjunto bético.



En el carrusel de cambios, Pellegrini da minutos a Juanmi, que entra por un Lainez con ganas pero sin terminar de convencer. Fekir sustituye a un Joaquín que desatascó a su equipo y recibió la ovación de los aficionados (muchos béticos) de La Condomina. Y Tello, que pudo hacer el tercero, dio descanso a Rodri, que volvió a brillar a un muy buen nivel. Antes, Guido, muy bien en todas las acciones, sentencia a la salida de un córner de cabeza (0-2).

Pasa el Betis. Está en el bombo que es lo importante. Y en la semana en la que todos buscan una acción para ganar la Junta de Accionistas el próximo día 21, lo hizo con una de Joaquín sobre el campo que allanó el triunfo tras una muy mala primera parte en la que el UCAM perdonó y lo acabó pagando. El proyecto copero del Betis sigue adelante gracias, entre otros, a las brillantes acciones del capitán verdiblanco.





Unai Aguirre, Viti, Charlie Dean,

Admonio,

Josete Malagón, Tropi, Rafa de Vicente (Capitán), Xemi Fernández; Alberto Fernandez, Johan y Eneko Jauregui.

para medirse al UCAM Murcia: Bravo; Montoya, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; William Carvalho, Guardado; Lainez, Rodri, Joaquín; y Sanabria.