El suplicio vivido por Sergio León

El exbético Sergio León, que ayer logró un 'hat-trick' en Copa, explicaba que hace un mes le confirmaron que sufría asma, algo que había mermado su rendimiento durante meses y que tras varias semanas de tratamiento se encuentra mucho mejor físicamente.

"Me detectaron que tenía asma, llevo un mes con el tratamiento y cada día me encuentro mejor, trabajo mejor entrenando y puedo ayudar más a mis compañeros", dijo Sergio León a los medios oficiales del Levante tras erigirse en el principal protagonista de la victoria del equipo granota ante el Racing Murcia por 0-5 en la primera ronda de la Copa del Rey. El de Palma del Río admitió que antes de saber que tenía asma, vivía con "un querer y no poder" a nivel físico.

"Tanto el cuerpo técnico como yo estamos viendo que día a día, en los entrenamientos y en cada partido en el que salgo, intento mejorar. Sobre todo me quedo con poder ayudar a mis compañeros. Antes era un querer y no poder el no saber qué me pasaba", indicó.

Sergio León apenas ha marcado un gol en Liga y cinco en Copa del Rey con la camiseta levantinista y en los últimos meses su rendimiento se había visto mermado. Ahora se ha sabido el porqué.