El Sevilla, tras una de las sensaciones de la Bundesliga: Aymen Barkok

Que la zona de creación del Sevilla FC no funciona igual de bien que antes, desde la marcha de Éver Banega, no se le escapa a nadie, por lo que no debería de extrañar que el director general deportivo del club nervionense esté rastreando el mercado en busca de un futbolista que pueda actuar en uno de los dos puestos que deja Julen Lopetegui a los interiores y quedarse, a su vez, con la taquilla y el dorsal de un Franco Vázquez acaba contrato en junio y que podría dejar algo de cash si estimase a bien adelantar su regreso a Italia ya en enero.



Y, en este contexto, surje este sábado una noticia desde Alemania interesante, por tener a Bild como fuente y por referirse a un jugador talentoso que, además, no debería de salir muy caro. Se trata de Aymen Barkok (22), medio ofensivo del Eintracht de Fráncfort que suma dos tantos y tres asistencias en la Bundesliga 20/21, aun habiendo estado de baja por coronavirus. Y por casualidad lo tuvo también Bono, pues ambos, con el también sevillista En-Nesyri, son compañeros en la selección de Marruecos. En el último encuentro internacional, ante África Central, jugaron juntos en el mismo once, de hecho.



Tras Barkok, añade Hesprees, estaría también la AS Roma. El centrocampista, internacional con las inferiores de Alemania hasta la sub 21, tiene contrato hasta junio de 2022 y es compañero actualmente de otrora nervionense André Silva.









If Arsenal were a serious club , they'd be looking at Aymen Barkok from Frankfurt pic.twitter.com/dwGz05nXou — Youssef ???? (@UTDKacem) December 17, 2020